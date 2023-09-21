Минулого року Німеччина націоналізувала компанію, відому як SEFE, яка нині має намір реалізувати торговельні операції з РФ.

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Уряд Німеччини зазнає потужної критики, оскільки Securing Energy for Europe GmbH (колишній підрозділ російського газового гіганта ПАТ "Газпром") має намір на початку жовтня відвантажити скраплений газ, вироблений на заводі "Ямал" у Сибіру. Про це інформує Bloomberg.

Вантаж транспортують до Індії, але найбільше занепокоєння викликає німецька державна компанія, яка підписала угоди з Росією. Критики заявили, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським ЗПГ внаслідок війни РФ проти України.

Минулого року Німеччина націоналізувала компанію, відому як SEFE, у період енергетичної кризи в Європі. Крістіан Лейє, член парламенту від опозиційної групи "Ліва партія", заявив, що такі дії суперечать практично всьому, що представники німецького уряду заявляли ла цю тему в минулому.

"Економічні проблеми з Росією, очевидно, не так легко розв'язати, як хочуть нас повірити політики", – вважає він.

Міністерство економіки Німеччини відреагувало на прохання Bloomberg прояснити ситуацію. В уряді заявили, що вивчають ситуацію.

Журналісти агентства звернули увагу на те, що такі постачання підкреслюють складність і глобальний характер торгівлі скрапленим газом. Деякі країни ЄС, але не Німеччина, нібито збільшили імпорт ресурсу з Росії, оскільки регіон оновлює свою енергетичну інфраструктуру. ФРН, як йдеться у повідомленні, виступає проти, хоча й не забороняє, закупівлі СПГ з Росії.

Нагадаємо, 20 вересня Reuters повідомило, що Китай має намір поглиблювати торговельні зв'язки з РФ. Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив на переговорах у Пекіні, що китайсько-російське економічне й торговельне співробітництво й надалі посилюватиметься.