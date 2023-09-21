Государственная компания Германии планирует торговать сжиженным газом с Россией, — СМИ

В прошлом году Германия национализировала компанию, известную как SEFE, которая сейчас намерена реализовать торговые операции с РФ.

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Правительство Германии подвергается мощной критике, поскольку Securing Energy for Europe GmbH (бывшее подразделение российского газового гиганта ПАО "Газпром") намерено в начале октября отгрузить сжиженный газ, произведенный на заводе "Ямал" в Сибири. Об этом информирует Bloomberg.

Груз транспортируют в Индию, но наибольшее беспокойство вызывает немецкая государственная компания, которая подписала соглашения с Россией. Критики заявили, что это противоречит обещанию Германии избегать работы с российским СПГ вследствие войны РФ против Украины.

В прошлом году Германия национализировала компанию, известную как SEFE, в период энергетического кризиса в Европе. Кристиан Лейе, член парламента от оппозиционной группы "Левая партия", заявил, что такие действия противоречат практически всему, что представители немецкого правительства заявляли на эту тему в прошлом.

"Экономические проблемы с Россией, очевидно, не так легко решить, как хотят нас поверить политики", — считает он.

Министерство экономики Германии отреагировало на просьбу Bloomberg прояснить ситуацию. В правительстве заявили, что изучают ситуацию.

Журналисты агентства обратили внимание на то, что такие поставки подчеркивают сложность и глобальный характер торговли сжиженным газом. Некоторые страны ЕС, но не Германия, якобы увеличили импорт ресурса из России, поскольку регион обновляет свою энергетическую инфраструктуру. ФРГ, как говорится в сообщении, выступает против, хотя и не запрещает, закупки СПГ из России.

Напомним, 20 сентября Reuters сообщило, что Китай намерен углублять торговые связи с РФ. Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил на переговорах в Пекине, что китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество и в дальнейшем будет усиливаться.