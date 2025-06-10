Украинские беженцы повлияли на зарплаты в Польше: в ООН посчитали, как обогатилась страна

Украинцы, которые во время войны выехали в Польшу, сделали значительный вклад в экономику страны. В частности, беженцы не вызвали роста безработицы или снижения заработных плат польских работников.

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Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и компании Deloitte, пишет Reuters.

Как пишет издание, прошло уже более трех лет с начала вторжения России, и многие поляки устали от наплыва беженцев из соседней страны, пострадавшей от войны. Эти настроения подхватили как либеральные, так и националистические политики, обещая сократить льготы для украинцев или предоставить приоритет полякам в доступе к государственным услугам.

"Этот отчет развенчивает несколько мифов", — заявил представитель УВКБ ООН Рафал Костжинский на пресс-конференции по случаю презентации отчета, — "Неправда, что влияние беженцев на польскую экономику является негативным".

Польша приняла более миллиона украинских беженцев, а на президентских выборах в мае заметно вырос уровень поддержки крайне правых партий, в частности из-за антиукраинских настроений.

Однако, согласно отчету, украинские беженцы сделали больший вклад в крупнейшую экономику восточного крыла Евросоюза, чем получили от нее. Представители разных политических сил в Польше соглашаются с тем, что Варшава должна и в дальнейшем поддерживать военные усилия Киева.

"Благодаря тому, что украинским беженцам сразу позволили работать и открывать малые бизнесы, Польша увеличила свой ВВП аж на 2,7% в 2024 году", — отметил в заявлении Кевин Дж. Аллен, представитель УВКБ ООН в Польше.

В отчете говорится о том, что украинцы помогли сделать польскую экономику более специализированной и продуктивной, без снижения уровня занятости среди поляков. Ограниченные данные даже свидетельствуют, что присутствие беженцев способствовало росту местных зарплат.

В то же время многие украинцы выполняют работу, не соответствующую их уровню образования — только треть выпускников университетов занимают должности, требующие высшего образования. Часто им мешает языковой барьер — недостаточное владение польским языком.

Согласно оценкам отчета, устранение барьеров для интеграции украинцев в рынок труда может принести макроэкономическую выгоду на сумму до 6 миллиардов злотых (примерно 1,6 миллиарда долларов США) ежегодно.

Напомним, что Польша избрала нового президента и им стал Кароль Навроцкий. Как отметил журналист Александр Михельсон, Навроцкий стал президентом на антиукраинской риторике. Он рассказал, откуда взялись такие настроения и почему на ближайшее время о дружбе с Варшавой нам лучше забыть.

Фокус также писал, что, по данным издания inPoland, в феврале 2025 года наблюдалась тенденция перемещения украинских граждан из Польши в Германию. Поэтому Германия стала основной страной назначения для украинских беженцев в ЕС, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек.