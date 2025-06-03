Забудьте о дружбе с Варшавой: как Кароль Навроцкий стал президентом Польши на антиукраинской риторике

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Известный нам топ-блогер Уинстон Черчилль когда-то одним из первых понял, что консерваторы, традиционная партия аристократов, на самом деле вполне способны перехватить повестку дня у всяких левых и привлечь к поддержке более широкие массы. Но, думаю, закрутился бы в гробу со скоростью 5500 об/с, как пропеллер мавика в режиме зависания, если бы увидел всю эту нынешнюю "правую" охлократию типа МАГАцитлов, орбанятины или того же господина Навроцкого.

Когда я вчера где-то в комментариях предупреждал, что не смотрите вы на те экзитполы, отрыв Тшасковского закроется с запасом хорошо если только вдвое, потому что эти "правые" часто не признаются на выходе с участков — то мне тогда говорили, что не факт, потому что они же заинтересованы сразу показать, как их много, и вообще гоноровые люди.

Но нюанс в том, что экзитпольщики — это же заговор дипстейта, не забывайте; с ними в принципе негоже общаться

И, собственно, почему польские "правые" сейчас стали такими украинофобскими — кроме очевидных, гм, исторических причин? Не то чтобы я был большим специалистом конкретно по Польше, хотя в последнее время хочешь-не хочешь, а должен ориентироваться. Однако сам механизм этой "правой" волны, катящейся по Западу — он достаточно понятен.

Во-первых, нужен враг. Во-вторых, враг должен отличаться чем-то более существенным, чем политическими взглядами: охлос в той политике как таковой все равно не то чтобы очень шарит. В-третьих, он должен быть достаточно безопасным. В-четвертых, борьба с ним не должна требовать сложных стратегий и многозадачности.

Ну, это такой перечень-минимум.

Ясно, что для любого приличного польского националиста те же венгры, не говоря уже о русских, ну ничем не приятнее украинцев, и это еще мягко говоря. Но оно как-то не то, не новость. Так всегда было. А украинцы если и мыслились в негативном ключе, то все-таки здесь, под боком, их было мало. А с 22-го года стало много.

Сейчас, по максимальной оценке, их по одному/одной на почти двадцать пять поляков. А в 21-м году было, по такой же оценке, по одному на почти семьдесят пять! Рост на 200 % — это же звучит впечатляюще, как там будет "впечатляюще" по-польски.

(Причем еще и такой фактор, как не то чтобы маленькое сокращение собственно польского населения — у них тоже демографический кризис и трудовая миграция, представьте себе. Что "дорисовывает" пропорцию, ага).

Итак. Это — свеженький милый враг, очень удобная вещь.

Далее. Кто в принципе является врагом правильного "правого" по описанным выше критериям? С одной стороны — инородец, не очень существенно, какой. С другой стороны — бюрократ. Что отечественный, что европейский. Итак, идеальная смесь: бюрократы потакают инородцам и даже платят им наши деньги (инородцы в целом могут приносить экономике существенно больше, но это не считается).

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Кароль Навроцкий: какие претензии к Украине имеет новый президент Польши

При этом указанных инородцев должно быть все-таки маловато, чтобы реально влиять на политические процессы. Реальной культурной угрозы в нашем случае они тоже не представляют, не говоря уже об организованно-террористической — это вам не мусульмане. Словом, пазл сходится.

И, согласитесь, такой жупел очень по душе рядовому поляку даже не потому, что это — поляк, а потому что — рядовой. У нас вон и то шум поднимают, когда где-то на подножиях Карпат какая-то фабрика пробует несчастных две сотни индокитайцев на работу привлечь. Nie pozwalam (не знаю, правильно ли, это так Шевченко писал))).

Но у нас это — такое, точечные истерики, без которых мы не можем, потому что истерики нам — что слугам кошелек и лошадям овес, как у Гоголя извозчик Селифан говорил, рашистское ИПСО нам здесь на сладкое... Да. Так вот, а в Польше, как видим, это действенный инструмент сбора голосов.

Сбор, а потом — содержание. Людям же главное — чтобы их мнение слышали, правильно? У Трампа вон разгоняют яйцеголовых что в астрофизике, что в разведке, стадами депортируют иммигрантов — и избиратель доволен, потому что таково его желание. Как это желание возникает и направляется, опустим для краткости изложения, как и то, что первое стратегически во вред стране, а второе прямо в эту минуту обходится казне в немереные деньги.

Важно, что так оно работает.

Поэтому после победы Навроцкого антиукраинская риторика нифига там не ослабнет. Разве что временно. А еще вон я у Виктора Шлинчака вычитал здравую мысль, что "правые" теперь захотят закрепить успехи с помощью скорейших парламентских выборов — о, то будет вообще.

Ну и общий антиевропейский курс туда же. Вангую, что все больше — в орбанском духе. Потому что евробюрократ — еще больший враг, чем свой (и при этом совершенно беззубый), а еще надо же нравиться Трампу.

А в антиевропейский курс плюс украинофобию тоже идеально будет укладываться, например, торможение сближения Украины с ЕС. А это вам и экономические осложнения, и идеологическая фрустрация, даже не знаю, что хуже, "оба хуже", как говорят.

На мой холопский ум, всякий рациональный правый, и в Польше в частности, в наше время должен был бы, во-первых, продвигать концепцию сильной Европы, потому что перед лицом реальной угрозы от той же раши трампятина все равно кинет, доказано новейшей историей, а когда трампятина в конце концов и кончится, то у Америки уже и тех силенок не будет, которые еще пока остаются.

Во-вторых, надо всячески держать рашизм подальше, а для этого надо поддерживать Украину. Но... где рациональность, а где — современные "правые"!

Так что не знаю, в каких конкретно формах и с какой скоростью — потому что это уже надо совсем экспертом по Польше быть — но, канечно, о дружбе с Варшавой на данном этапе забудьте. Хорошо, чтобы вражды не было.

В контексте чего — и напоследок — заметим, что тут как раз стоит придерживать эмоции.

Когда некоторые мудрагели у нас говорят, что вот надо было уметь найти подход к Трампу, он бы нам прям все Черное море завалил эсминцами — ну, это детский лепет. А вот с поляками хорошо бы и пытаться все-таки что-то строить (и Зеля вон в поздравлении Каролю с победой именно в таком духе начал).

И не вестись на глупости. Конечно, до приемлемой меры.

Как там в том псевдопольском анекдоте: идет Чрвеный Каптурек лясом, а навстречу ему — вильк...

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