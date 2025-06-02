Кароль Навроцкий: какие претензии к Украине имеет новый президент Польши

Кароль Навроцкий победил на президентских выборах Польши. Фокус рассказывает чем известен Навроцкий, в каких скандалах был замечен и почему его называют "польским Вятровичем".

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Кароль Навроцкий, кандидат от национал-консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), одержал победу на президентских выборах в Польше, получив 50,89% голосов и опередив проевропейского кандидата Рафала Тшасковского. Этот результат знаменует собой значительный поворот в политическом ландшафте страны, вызывая беспокойство как в Варшаве, так и в Брюсселе.

Победа Навроцкого является серьезным ударом для проевропейского правительства премьер-министра Дональда Туска. Навроцкий, консервативный историк и любительский боксер, поддерживаемый PiS, представил выборы как референдум в отношении правительства Туска. Его победа была приветствована евроскептическими лидерами Центральной Европы и может вдохновить подобные политические движения в соседних странах.

Ожидается, что Навроцкий вступит в должность 6 августа 2025 года, продолжая курс своего предшественника на поддержку консервативных ценностей и ограничение либеральных реформ.

Кароль Навроцкий и отношение к Украине

Кароль Навроцкий, консервативный историк с тесными связями с президентом США Дональдом Трампом — подчеркивает The Wall Street Journal. Его недавняя встреча с Трампом и поддержка со стороны Конференции консервативных политических действий отражают его проамериканскую позицию, которая резонирует со многими поляками на фоне беспокойства по поводу российской агрессии.

Навроцкий занял четкую и одновременно противоречивую позицию в отношении Украины, которая сочетает поддержку ее обороны с критикой евроатлантических стремлений Киева.

В январе 2025 года Навроцкий заявил, что не видит Украину в составе ЕС или НАТО, пока не будут решены "цивилизационные вопросы" для поляков, в частности ответственность за Волынскую трагедию 1943 года. Он подчеркнул, что страна, которая не может ответить за "очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей", не может быть частью международных альянсов.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эти заявления, назвав их "предвзятыми и манипулятивными", которые ставят краткосрочные политические интересы выше стратегической безопасности и добрососедских отношений между Украиной и Польшей. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву заявил, что если Украина не будет иметь гарантий безопасности, то может получиться так, что Навроцкому "придется взять в руки оружие, чтобы защищать страну вместе со своими соотечественниками".

При этом, Навроцкий подчеркивает важность принципа взаимности в польско-украинских отношениях. Он отметил, что Польша оказала значительную помощь Украине, включая прием беженцев и передачу военной техники, но ожидает от Украины ответных действий, особенно в вопросах, касающихся польских интересов и экономики.

Несмотря на критику в адрес ЕС, Навроцкий выступает за участие Украины в любых будущих мирных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что обсуждение будущего Украины не должно происходить без ее участия, и выразил поддержку экономическому восстановлению страны с участием польских предпринимателей, а не военных.

Но также Навроцкий заявил, что Европейский Союз, а также такие страны, как Франция и Германия, не заслуживают места за столом переговоров по мирному урегулированию в Украине, указывая на их предыдущую пассивность во влиянии на ситуацию.

По словам политолога Алексея Голобуцкого, во время избирательной кампании Навроцкий активно пользовался риторикой правых радикалов, чтобы перетянуть на свою сторону их избирателей. Это часть политической стратегии, а не обязательно анонс реальных действий.

"Очевидно, что для победы ему пришлось позаимствовать часть лозунгов ультраправых. Но это не означает, что вся эта риторика будет реализована. Уже сейчас понятно: политические элиты в Польше — независимо от того, в коалиции они или в оппозиции — имеют общее понимание угроз со стороны России и важности поддержки Украины. И партии власти, и оппозиционная PiS понимают важность сохранения стабильных отношений с Киевом. Поэтому не стоит ожидать кардинального поворота — по меньшей мере в вопросе военной поддержки", — говорит Фокусу политолог.

Да, определенные заявления могут быть громкими и неприятными. Но на уровне решений все значительно сложнее: президент в Польше имеет влияние, но не всевластие. По мнению Голобуцкого полномочия Навроцкого больше, чем у немецкого президента, но меньше, чем у президента США. Он вынужден сотрудничать с правительством, которое контролируют другие политические силы. Поэтому Навроцкий, несмотря на жесткую предвыборную риторику, не сможет действовать единолично.

"Некоторое охлаждение в отношениях с Киевом возможно. Но прикрытие помощи Украине — маловероятно. Предыдущая власть PiS, несмотря на противоречия, поддерживала Украину, и новая политическая конфигурация вряд ли кардинально изменит этот курс. Польша имеет свои красные линии во внешней политике — независимо от состава правительства или фамилии президента", — продолжает политолог.

Часть избирателей Навроцкого — это люди, которые также голосовали за ультраправую "Конфедерацию". Это избиратель, который голосует эмоционально, на основе страхов — например, страх перед иммигрантами, миграционным кризисом, потерей национальной идентичности. Подобные электоральные настроения активно эксплуатировались — подобно тому, как это делал Дональд Трамп в США. Избирателям обещали "защиту Польши", но реализация большинства обещаний — либо маловероятна, либо ведет страну в тупик, считает политолог. Примеры таких сценариев происходят в Венгрии и Словакии.

"Вероятно, что со стороны нового президента будет больше риторики о "защите польского рынка", "ограничении социальной помощи для беженцев", "контроле миграции". Могут быть и шаги по так называемому мягкому вытеснению — например, сворачивание некоторых программ поддержки. Но цифры и экономическая логика говорят о другом: украинцы Польше не вредят, а помогают", — прогнозирует Голобуцкий.

Исторические темы — вроде Волынской трагедии — тоже могут активизироваться, считает политолог. Их будут использовать для маркировки себя как "другой политической силы", для демонстрации "нового курса". Но на самом деле это игра для своего избирателя, а не стратегическое изменение.

Относительно возможной отправки военного контингента — этот вопрос будет рассматриваться только тогда, когда ситуация потребует этого. Сейчас эта тема не актуальна. И это понимают все стороны.

"Итак, при Навроцком нас ждут неприятные заявления — возможно, и провокационные. Но на уровне решений, особенно по помощи Украине, серьезных изменений не будет. Польша останется союзником. Просто, возможно, более резким в форме — и менее комфортным в тональности", — заключает эксперт.

Навроцкий — "польский Вятрович": скандал вокруг новоизбранного президента Польши

В польских медиа Навроцкого иногда называют "польским Вятровичем" из-за его активной деятельности в сфере исторической политики. Однако сам Владимир Вятрович отвергает такое сравнение, считая, что Навроцкий использует историческую память для политических манипуляций, а не для примирения.

Одной из ключевых тем конфликта является отношение к Волынской трагедии. Навроцкий настаивает, что Украина должна признать ответственность за эти события как условие для вступления в ЕС и НАТО. Кроме того, он использует термин"Восточная Малопольша" в отношении Галичины, что вызывает возмущение в Украине.

Владимир Вятрович, бывший глава Украинского института национальной памяти и народный депутат от "Европейской солидарности", резко отреагировал на избрание Навроцкого. В своей заметке он назвал его "человеком, который поломал Музей Второй мировой войны в Гданьске и Институт национальной памяти Польши", выражая беспокойство, что теперь "его земляки доверили ему государство".

Ранее Кароль Навроцкий попал в скандал из-за употребления снюса во время публичных дебатов. На вопрос журналистов он сначала заявил, что использовал жевательную резинку, а впоследствии признал, что это был снюс — пакетик некурительного никотина. Навроцкий объяснил, что употребил его во время дебатов, поскольку "не мог дождаться окончания выступления Рафала Тшасковского". Он также предложил оппоненту пройти тест на наркотики, заявив, что "каждый может иметь свои привычки".

Кроме того, Навроцкий оказался в центре скандала после обвинений в сутенерстве. Согласно расследованию польского издания Onet, Навроцкий, работая охранником в Grand Hotel в Сопоте, якобы был причастен к организации схемы поставки проституток для гостей отеля. Двое бывших знакомых Навроцкого подтвердили его участие в этой деятельности, утверждая, что он был "соавтором" этой схемы.