Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандал из-за вредной привычки (видео)

Кандидата от партии "Право и справедливость" поймали за тем, что он употребляет таинственный "допинг". Причем Кароль Навроцкий делает это даже на публике: во время публичных дебатов со своим конкурентом, Рафалом Тшасковским.

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Об этом пишет издание Express Kaszubski.

Каролдь Навроцкий принял снюс в прямом эфире

Сам Кароль Навроцкий, кандидат от партии "Право и справедливость", который вышел во второй тур выборов вместе с Рафалом Тшасковским, сначала объяснил, что положил в рот жвачку, а потом признался, что принял снюс – пакетик некурительного никотина.

"Я называю это жвачкой, это пакетики с никотином", — сказал кандидат в президенты Польши, добавив, что снюс – это не запрещенное вещество.

На вопрос, почему он принял снюс, не дождавшись окончания публичных дебатов, Навроцкий сказал, что мог бы и подождать, но не стал.

"Конечно, я мог бы подождать, но когда в течение часа слушаешь ложь Рафала Тшасковского, рассказывающего о своих мнимых успехах в Варшаве, я подумал, что это тот самый момент, когда пакетик никотина был бы кстати", — сообщил Навроцкий..

Он добавил, что из-за общественного интереса он хотел прояснить этот вопрос и пригласил своего соперника Рафала Тшасковского и его коллег пройти тест на наркотики.

Кароль Навроцкий пригласил своего оппонента пройти тест на наркотики

Про тест изначально говорил Тшасковский, который заметил необычное поведение своего оппонента.

На вопрос, курил ли он когда-нибудь в жизни марихуану, Навроцкий ответил, что в этом не было необходимости.

"У меня зависимость от эндорфинов после спортивных тренировок", — подчеркнул он, добавив, что курит только сигареты, но "коротко и изредка".

Руководитель аппарата Кароля Навроцкого Павел Шефернакер прокомментировал поведение кандидата во время дебатов.

"Это был снюс (он называет его никотиновой жвачкой), чтобы не заснуть во время тирад Рафала Тшасковского. А тех, у кого есть какие-либо нездоровые предложения, приглашают принять участие в открытых тестах на физическую подготовку и здоровье", — призвал он.

Министр здравоохранения Изабела Лещина отметила, что Закон о защите здоровья от последствий употребления табака и табачных изделий запрещает производство и внедрение на рынок табака для перорального употребления.

"Такой продукт — снюс, который не имеет ничего общего с никотиновой жвачкой! Господин Навроцкий обманывает собственный персонал?" — сообщила министр.

По ее мнению, Навроцкий продвигает "крайне вредный, вызывающий сильную зависимость и незаконный продукт перед миллионами зрителей, включая несовершеннолетних".

При этом в соцсетях пользователи задаются вопросом, насколько велика зависимость кандидата в президенты, если он не смог продержаться пару часов без "допинга".

Дискуссия о вредной привычке кандидата в президенты Фото: скриншот

Что такое снюс

Снюс — вид некурительного табачного изделия. Это измельченный влажный табак в пакетиках, который помещают между губой и деснами на несколько минут (до часа). Он известен в Швеции с 1637 года и популярен именно там. неожиданно снюс стал популярен среди спортсменов. Отмечается, что он помогает расслабиться, снижает аппетит и улучшает концетрацию.

Напомним, после первого тура президентский выборов в Польше во второй попали 2 кандидата. Подсчеты показали, что во второй тур вышли кандидаты Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. При этом разница в голосах составляет 1,5%.

Фокус писал о кандидатах на пост президента Польши. Так, Кароль Навроцкий выступал за ограничение помощи Украине, против иммигрантов и "зеленого" курса ЕС.