Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандал из-за вредной привычки (видео)
Кандидата от партии "Право и справедливость" поймали за тем, что он употребляет таинственный "допинг". Причем Кароль Навроцкий делает это даже на публике: во время публичных дебатов со своим конкурентом, Рафалом Тшасковским.
Об этом пишет издание Express Kaszubski.
Сам Кароль Навроцкий, кандидат от партии "Право и справедливость", который вышел во второй тур выборов вместе с Рафалом Тшасковским, сначала объяснил, что положил в рот жвачку, а потом признался, что принял снюс – пакетик некурительного никотина.
"Я называю это жвачкой, это пакетики с никотином", — сказал кандидат в президенты Польши, добавив, что снюс – это не запрещенное вещество.
На вопрос, почему он принял снюс, не дождавшись окончания публичных дебатов, Навроцкий сказал, что мог бы и подождать, но не стал.
"Конечно, я мог бы подождать, но когда в течение часа слушаешь ложь Рафала Тшасковского, рассказывающего о своих мнимых успехах в Варшаве, я подумал, что это тот самый момент, когда пакетик никотина был бы кстати", — сообщил Навроцкий..
Он добавил, что из-за общественного интереса он хотел прояснить этот вопрос и пригласил своего соперника Рафала Тшасковского и его коллег пройти тест на наркотики.
Про тест изначально говорил Тшасковский, который заметил необычное поведение своего оппонента.
На вопрос, курил ли он когда-нибудь в жизни марихуану, Навроцкий ответил, что в этом не было необходимости.
"У меня зависимость от эндорфинов после спортивных тренировок", — подчеркнул он, добавив, что курит только сигареты, но "коротко и изредка".
Руководитель аппарата Кароля Навроцкого Павел Шефернакер прокомментировал поведение кандидата во время дебатов.
"Это был снюс (он называет его никотиновой жвачкой), чтобы не заснуть во время тирад Рафала Тшасковского. А тех, у кого есть какие-либо нездоровые предложения, приглашают принять участие в открытых тестах на физическую подготовку и здоровье", — призвал он.
Министр здравоохранения Изабела Лещина отметила, что Закон о защите здоровья от последствий употребления табака и табачных изделий запрещает производство и внедрение на рынок табака для перорального употребления.
"Такой продукт — снюс, который не имеет ничего общего с никотиновой жвачкой! Господин Навроцкий обманывает собственный персонал?" — сообщила министр.
По ее мнению, Навроцкий продвигает "крайне вредный, вызывающий сильную зависимость и незаконный продукт перед миллионами зрителей, включая несовершеннолетних".
При этом в соцсетях пользователи задаются вопросом, насколько велика зависимость кандидата в президенты, если он не смог продержаться пару часов без "допинга".
Что такое снюс
Снюс — вид некурительного табачного изделия. Это измельченный влажный табак в пакетиках, который помещают между губой и деснами на несколько минут (до часа). Он известен в Швеции с 1637 года и популярен именно там. неожиданно снюс стал популярен среди спортсменов. Отмечается, что он помогает расслабиться, снижает аппетит и улучшает концетрацию.
Напомним, после первого тура президентский выборов в Польше во второй попали 2 кандидата. Подсчеты показали, что во второй тур вышли кандидаты Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. При этом разница в голосах составляет 1,5%.
Фокус писал о кандидатах на пост президента Польши. Так, Кароль Навроцкий выступал за ограничение помощи Украине, против иммигрантов и "зеленого" курса ЕС.