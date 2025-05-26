Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький потрапив у скандал через шкідливу звичку (відео)
Кандидата від партії "Право і справедливість" спіймали за тим, що він вживає таємничий "допінг". Причому Кароль Навроцький робить це навіть на публіці: під час публічних дебатів зі своїм конкурентом, Рафалом Тшасковським.
Про це пише видання Express Kaszubski.
Сам Кароль Навроцький, кандидат від партії "Право і справедливість", який вийшов до другого туру виборів разом із Рафалом Тшасковським, спершу пояснив, що поклав до рота жуйку, а потім зізнався, що прийняв снюс — пакетик некурильного нікотину.
"Я називаю це жуйкою, це пакетики з нікотином", — сказав кандидат у президенти Польщі, додавши, що снюс — це не заборонена речовина.
На запитання, чому він прийняв снюс, не дочекавшись закінчення публічних дебатів, Навроцький сказав, що міг би і почекати, але не став.
"Звичайно, я міг би почекати, але коли протягом години слухаєш брехню Рафала Тшасковського, який розповідає про свої уявні успіхи у Варшаві, я подумав, що це той самий момент, коли пакетик нікотину був би доречним", — повідомив Навроцький.
Він додав, що через суспільний інтерес він хотів прояснити це питання і запросив свого суперника Рафала Тшасковського та його колег пройти тест на наркотики.
Про тест спочатку говорив Тшасковський, який помітив незвичайну поведінку свого опонента.
На запитання, чи курив він коли-небудь у житті марихуану, Навроцький відповів, що в цьому не було потреби.
"У мене залежність від ендорфінів після спортивних тренувань", — наголосив він, додавши, що палить тільки цигарки, але "коротко і зрідка".
Керівник апарату Кароля Навроцького Павло Шефернакер прокоментував поведінку кандидата під час дебатів.
"Це був снюс (він називає його нікотиновою жуйкою), щоб не заснути під час тирад Рафала Тшасковського. А тих, хто має якісь нездорові пропозиції, запрошують узяти участь у відкритих тестах на фізичну підготовку і здоров'я", — закликав він.
Міністр охорони здоров'я Ізабела Ліщина зазначила, що Закон про захист здоров'я від наслідків вживання тютюну і тютюнових виробів забороняє виробництво і впровадження на ринок тютюну для перорального вживання.
"Такий продукт — снюс, який не має нічого спільного з нікотиновою жуйкою! Пан Навроцький обманює власний персонал?" — повідомила міністр.
На її думку, Навроцький просуває "вкрай шкідливий, такий, що спричиняє сильну залежність і незаконний продукт перед мільйонами глядачів, включно з неповнолітніми".
Водночас у соцмережах користувачі задаються питанням, наскільки велика залежність кандидата в президенти, якщо він не зміг протриматися кілька годин без "допінгу".
Що таке снюс
Снюс — вид некурильного тютюнового виробу. Це подрібнений вологий тютюн у пакетиках, який поміщають між губою і яснами на кілька хвилин (до години). Він відомий у Швеції з 1637 року і популярний саме там. несподівано снюс став популярний серед спортсменів. Зазначається, що він допомагає розслабитися, знижує апетит і покращує концентрацію.
Нагадаємо, після першого туру президентських виборів у Польщі до другого потрапили 2 кандидати. Підрахунки показали, що до другого туру вийшли кандидати Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький. При цьому різниця в голосах становить 1,5%.
Фокус писав про кандидатів на пост президента Польщі. Так, Кароль Навроцький виступав за обмеження допомоги Україні, проти іммігрантів і "зеленого" курсу ЄС.