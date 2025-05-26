Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький потрапив у скандал через шкідливу звичку (відео)

Кандидата від партії "Право і справедливість" спіймали за тим, що він вживає таємничий "допінг". Причому Кароль Навроцький робить це навіть на публіці: під час публічних дебатів зі своїм конкурентом, Рафалом Тшасковським.

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Про це пише видання Express Kaszubski.

Каролдь Навроцький прийняв снюс у прямому ефірі

Сам Кароль Навроцький, кандидат від партії "Право і справедливість", який вийшов до другого туру виборів разом із Рафалом Тшасковським, спершу пояснив, що поклав до рота жуйку, а потім зізнався, що прийняв снюс — пакетик некурильного нікотину.

"Я називаю це жуйкою, це пакетики з нікотином", — сказав кандидат у президенти Польщі, додавши, що снюс — це не заборонена речовина.

На запитання, чому він прийняв снюс, не дочекавшись закінчення публічних дебатів, Навроцький сказав, що міг би і почекати, але не став.

"Звичайно, я міг би почекати, але коли протягом години слухаєш брехню Рафала Тшасковського, який розповідає про свої уявні успіхи у Варшаві, я подумав, що це той самий момент, коли пакетик нікотину був би доречним", — повідомив Навроцький.

Він додав, що через суспільний інтерес він хотів прояснити це питання і запросив свого суперника Рафала Тшасковського та його колег пройти тест на наркотики.

Кароль Навроцький запросив свого опонента пройти тест на наркотики

Про тест спочатку говорив Тшасковський, який помітив незвичайну поведінку свого опонента.

На запитання, чи курив він коли-небудь у житті марихуану, Навроцький відповів, що в цьому не було потреби.

"У мене залежність від ендорфінів після спортивних тренувань", — наголосив він, додавши, що палить тільки цигарки, але "коротко і зрідка".

Керівник апарату Кароля Навроцького Павло Шефернакер прокоментував поведінку кандидата під час дебатів.

"Це був снюс (він називає його нікотиновою жуйкою), щоб не заснути під час тирад Рафала Тшасковського. А тих, хто має якісь нездорові пропозиції, запрошують узяти участь у відкритих тестах на фізичну підготовку і здоров'я", — закликав він.

Міністр охорони здоров'я Ізабела Ліщина зазначила, що Закон про захист здоров'я від наслідків вживання тютюну і тютюнових виробів забороняє виробництво і впровадження на ринок тютюну для перорального вживання.

"Такий продукт — снюс, який не має нічого спільного з нікотиновою жуйкою! Пан Навроцький обманює власний персонал?" — повідомила міністр.

На її думку, Навроцький просуває "вкрай шкідливий, такий, що спричиняє сильну залежність і незаконний продукт перед мільйонами глядачів, включно з неповнолітніми".

Водночас у соцмережах користувачі задаються питанням, наскільки велика залежність кандидата в президенти, якщо він не зміг протриматися кілька годин без "допінгу".

Дискусія про шкідливу звичку кандидата в президенти Фото: скриншот

Що таке снюс

Снюс — вид некурильного тютюнового виробу. Це подрібнений вологий тютюн у пакетиках, який поміщають між губою і яснами на кілька хвилин (до години). Він відомий у Швеції з 1637 року і популярний саме там. несподівано снюс став популярний серед спортсменів. Зазначається, що він допомагає розслабитися, знижує апетит і покращує концентрацію.

Нагадаємо, після першого туру президентських виборів у Польщі до другого потрапили 2 кандидати. Підрахунки показали, що до другого туру вийшли кандидати Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький. При цьому різниця в голосах становить 1,5%.

Фокус писав про кандидатів на пост президента Польщі. Так, Кароль Навроцький виступав за обмеження допомоги Україні, проти іммігрантів і "зеленого" курсу ЄС.