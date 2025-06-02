Выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО: на выборах президента Польши победил Навроцкий (инфографика)

На президентских выборах в Польше победу одержал кандидат от консервативной партии "Право и справедливость", председатель Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Кароль Навроцкий опередил мэра Варшавы Рафала Тшасковского на 1,78%, который сначала лидировал в политической гонке, однако впоследствии ситуация изменилась.

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О результатах президентских выборов в Польше сообщило местное издание Onet утром 2 июня.

По информации СМИ, Государственная избирательная комиссия Польши подсчитала 100% участков: Кароль Навроцкий выбился в лидеры с 50,89% голосов.

Инфографика Onet результатов выборов президента Польши

Данные свидетельствуют, что за Навроцкого проголосовали 10,6 млн поляков, за кандидата от правящей Гражданской коалиции более 10,2 млн. Разница между кандидатами составила 369 тыс. голосов.

Инфографика Onet результатов выборов президента Польши

Напомним, перед этим лидировал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, однако на протяжении подсчета ночью результаты изменились в пользу Навроцкого.

Кароль Навроцкий и его отношение к Украине

Стоит отметить, что Кароль Навроцкий неоднозначно отзывался об Украине. В январе 2025 года политик публично объявил, что "не видит будущего Украины в ЕС и НАТО", напоминая об эксгумации жертв Волынской трагедии. Он утверждал, что пока не будет выяснен этот исторический вопрос, до тех пор Навроцкий не будет рассматривать поддержку вступления Украины в ЕС или НАТО.

Также Кароль Навроцкий выступал за ограничение помощи Украине, против иммигрантов, а также "зеленого" курса ЕС.

Зато мэр Варшавы Рафал Тшасковский считается одним из немногих польских политиков, поддерживающих "зеленый курс" ЕС, а также выступал за европейскую интеграцию Украины и ее вступление в НАТО, как отмечало издание "РБК-Украина".

Кроме того, Кароль Навроцкий неоднократно попадал в скандальные ситуации. Так, 26 мая издание Express Kaszubski рассказало, как он публично попал в скандал из-за своей вредной привычки во время дебатов.

Также 26 мая издание Onet обнародовало материал, в котором рассмотрело обвинения в сутенерстве, которые выдвинули Навроцкому.