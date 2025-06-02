Виступав проти вступу України в ЄС та НАТО: на виборах президента Польщі переміг Навроцький (інфографіка)

На президентських виборах у Польщі перемогу здобув кандидат від консервативної партії "Право і справедливість", голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Кароль Навроцький випередив мера Варшави Рафала Тшасковського на 1,78%, який спершу лідирував у політичних перегонах, однак згодом ситуація змінилася.

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Про результати президентських виборів у Польщі повідомило місцеве видання Onet вранці 2 червня.

За інформацією ЗМІ, Державна виборча комісія Польщі підрахувала 100% дільниць: Кароль Навроцький вибився у лідери з 50,89% голосів.

Інфографіка Onet результатів виборів президента Польщі

Дані свідчать, що за Навроцького проголосували 10,6 млн поляків, за кандидата від владної Громадянської коаліції понад 10,2 млн. Різниця між кандидатами склала 369 тис. голосів.

Інфографіка Onet результатів виборів президента Польщі

Нагадаємо, перед цим лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський, однак упродовж підрахунку уночі результати змінилися на користь Навроцького.

Кароль Навроцький і його ставлення до України

Варто зазначити, що Кароль Навроцький неоднозначно відгукувався про Україну. У січні 2025 року політик публічно оголосив, що "не бачить майбутнього України в ЄС та НАТО", нагадуючи про ексгумацію жертв Волинської трагедії. Він стверджував, що доки не буде з'ясовано цього історичного питання, доти Навроцький не буде розглядати підтримку вступу України до ЄС чи НАТО.

Також Кароль Навроцький виступав за обмеження допомоги Україні, проти іммігрантів, а також "зеленого" курсу ЄС.

Натомість мер Варшави Рафал Тшасковський вважається одним із небагатьох польських політиків, що підтримують "зелений курс" ЄС, а також виступав за європейську інтеграцію України та її вступ до НАТО, як зазначало видання "РБК-Україна".

Окрім того, Кароль Навроцький неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Так, 26 травня видання Express Kaszubski розповіло, як він публічно потрапив у скандал через свою шкідливу звичку під час дебатів.

Також 26 травня видання Onet оприлюднило матеріал, в якому розглянуло звинувачення у сутенерстві, які висунули Навроцькому.