Вибори президента Польщі: мер Варшави перемагає у другому турі з мінімальним відривом (фото)

В другому турі президентських виборів у Польщі екзит-поли передбачають перемогу мера Варшави Рафала Тшасковського над його конкурентом Каролем Навроцьким. Наразі Тшасковський є лідером опитувань з результатом 50,3% проти 49,7% у його опонента.

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Про це повідомляє польський телеканал Onet.

Журналісти пишуть, що даними екзитполу, станом на 21:05 Тшасковський має 50,3% голосів, а його опонент Кароль Навроцький — 49,7%. Також відомо, що соціологи очікують явку не нижче показника в 72,8%, що є однією з найвищих за всі часи проведення президентських виборів з 1990 року.

Результати екзитполу в Польщі (фото: Onet)

Наразі, як пишуть польські журналісти, відрив між кандидатами є мінімальним. Тому визначити переможця в перегонах буде надзвичайно складно.

За даними ЦВК, станом на 17:00 явка виборців склала 50,69%. Станом на 22:30, всі виборчі дільниці в Польщі зачинено, а найближчим часом ЦВК розпочне підрахунок голосів.

Раніше повідомлялося про результат першого туру президентських виборів у Польщі. Підрахунки показали, що в другий тур вийшли кандидати Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький, а різниця в голосах становить 1,5%.

Згодом стало відомо, що кандидата у президенти Польщі Навроцького звинувачують у сутенерстві. ЗМІ з'ясували цілу схему залучення повій до гостей готелю Grand Hotel у Сопоті, де політик свого часу працював охоронцем. Прем'єр-міністр Дональд Туск також звинуватив Навроцького у сутенерській діяльності.