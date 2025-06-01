Выборы президента Польши: мэр Варшавы побеждает во втором туре с минимальным отрывом (фото)

Во втором туре президентских выборов в Польше экзит-полы предсказывают победу мэра Варшавы Рафала Тшасковского над его конкурентом Каролем Навроцким. Сейчас Тшасковский является лидером опросов с результатом 50,3% против 49,7% у его оппонента.

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Об этом сообщает польский телеканал Onet.

Журналисты пишут, что данным экзитпола, по состоянию на 21:05 Тшасковский имеет 50,3% голосов, а его оппонент Кароль Навроцкий — 49,7%. Также известно, что социологи ожидают явку не ниже показателя в 72,8%, что является одной из самых высоких за все времена проведения президентских выборов с 1990 года.

Результаты экзитпола в Польше (фото: Onet)

Сейчас, как пишут польские журналисты, отрыв между кандидатами является минимальным. Поэтому определить победителя в гонке будет чрезвычайно сложно.

По данным ЦИК, по состоянию на 17:00 явка избирателей составила 50,69%. По состоянию на 22:30, все избирательные участки в Польше закрыты, а в ближайшее время ЦИК начнет подсчет голосов.

Ранее сообщалось о результате первого тура президентских выборов в Польше. Подсчеты показали, что во второй тур вышли кандидаты Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, а разница в голосах составляет 1,5%.

Впоследствии стало известно, что кандидата в президенты Польши Навроцкого обвиняют в сутенерстве. СМИ выяснили целую схему привлечения проституток к гостям отеля Grand Hotel в Сопоте, где политик в свое время работал охранником. Премьер-министр Дональд Туск также обвинил Навроцкого в сутенерской деятельности.