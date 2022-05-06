Маме в Россию. Письмо украинского националиста к матери, которая 20 лет голосует за Путина

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Вот, мам, я знаю, что ты не можешь терпеть вот эти публичные письма. Их было много даже до войны. Ну так это последнее.

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Конечно, ниоткуда не следует, что я прекращаю общаться. С чего бы. Ты все-таки понимаешь ситуацию. Еще с утра 24 февраля не понимала, а к вечеру уже поняла – у меня переписка сохранена – и я рад. Я думал, дольше буде доходить.

Я мог бы и по-русски не писать. Украинский ты тоже понимаешь, слава богу, родной твой язык. Но ладно уж.

И не, я не для своих пишу. У вас там в России вообще есть такая забавная мысль, что мы тут все боимся националистов и вынуждены доказывать верность режиму. Так вот.

Во-первых, я сам националист, и давно уже, тебе известно; во-вторых, я тут Достоевского и Толстого защищаю – и, прикинь, ничего не случилось со мной; в-третьих, все это только подчеркивает клинику, которая происходит в головах там у вас.

Ма, ты прости, но вы – е**нутая нация. Вот поголовно почти.

Не-не, я понимаю, что 25% там у вас против войны, а если бы нормальный соцопрос, то 45 %. Но – и что? Кто вас спрашивает? Кто вы вообще такие? Подданные. Быдло. Муравьи. Ты очень обижаешься на "быдло". Я знаю, мам… но это так.

Ты, уважаемый заслуженный человек, двадцать лет ходила голосовать за Путина. И ни слова. А я, никому не нужный старый хиппи, за сутки собрал денег на рации для взвода, еще за двое суток – на санитарное снаряжение.

Вот разница, мам. "Это, душа моя, все философия", но в том-то и суть, что философия отражает суть. Извини уж за тавтологию.

И последнее. Я знаю, как тебе это тяжело и неприятно. Но перестань делать вид, что это как-то там "случилось само". Нет, мам. Поверь: той выродок, за которого ты все время голосовала, еще и не до такого доведет.

Но мы победим. Потому что см. выше.

Извини, что публично. Просто достало. Я говорю: последний раз это.

Целую, мам. Веди себя хорошо.

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