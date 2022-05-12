Держите Херсон. Сколько бы территорий ни захватили россияне, они провозгласят их Россией

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К сожалению, отечественные СМИ, вслед за российскими, в большинстве своем опустили один важный момент песковского комментария. Да, путинский споуксмен действительно сказал, что "решение (должно) быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом". Но после этого у него уточнили, означает ли это проведение референдума? И Песков ответил: "Я сказал то, что хотел сказать. Я не говорил ничего о референдуме".

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Перспективу задает логика событий, не позволяющих Путину надеяться заполучить контроль над всей Украиной и марионеточное правительство в Киеве. Ведь одновременно ни лично Путин, ни россияне как "коллективное бессознательное" не способны признать поражение. Скрепостному населению предстоит предъявить "победу". Сказать, что Украина теперь "демилитаризована", и уйти с уже оккупированных территорий, как пришлось бежать из Киевщины, Черниговщины и Сумщины – для России не вариант.

Вместо этого можно банально присвоить эти территории и заявить, что любая попытка украинцев их вернуть является "угрозой существования России", которая влечет применение ядерного оружия.

Сегодня российский режим все еще надеется приумножить свои "достижения". Как минимум – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, ведь Путин лично признал всю их территорию "независимой". Как максимум – захватить Одессу и хотя бы приморскую часть региона, в идеале – вместе с Молдовой, отрезав Украину от моря и выйдя прямо на границы треклятого НАТО в Причерноморье.

Второе пока кажется крайне маловероятным. Но дело не в этом. Сколько бы ни захватили россияне, окончательно выдохшись, они провозгласят это Россией. По логике, кратко изложенной выше.

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