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Думки Російсько-українська війна

Тримайте Херсон. Скільки б територій не захопили росіяни, вони проголосять це Росією

“Вийде в Путіна відкусити нові території України чи ні — залежить від ситуації на фронті та на окупованих територіях. Але я все одно не був би таким веселим, як пан Подоляк”. Думка.

Олександр Міхельсон
Олександр Міхельсон
Перекладач, журналіст
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Мітинг, Херсон, українці
Фото: Андрій Скворцов | Жителі Херсона протестують проти російської окупації, 13 березня 2022 року

На жаль, вітчизняні ЗМІ, слідом за російськими, здебільшого опустили один важливий момент пєсковського коментаря. Так, путінський споуксмен справді сказав, що "рішення (має) бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом". Але після цього в нього уточнили, чи це проведення референдуму? І Пєсков відповів: "Я сказав те, що хотів сказати. Я не говорив нічого про референдум".

Перспективу задає логіка подій, які не дозволяють Путіну сподіватися отримати контроль над усією Україною та маріонетковий уряд у Києві. Адже водночас ні особисто Путін, ні росіяни як "колективне несвідоме" не здатні визнати поразку. Скрєпостному населення належить пред'явити "побєду". Сказати, що Україна тепер "демілітаризована", і піти з уже окупованих територій, як довелося тікати з Київщини, Чернігівщини та Сумщини — для Росії не варіант.

Натомість можна банально присвоїти ці території та заявити, що будь-яка спроба українців їх повернути є "загрозою існування Росії", яка тягне за собою застосування ядерної зброї.

Сьогодні російський режим все ще сподівається примножити свої "досягнення". Як мінімум — повністю окупувати Донецьку та Луганську області, адже Путін особисто визнав усю їхню територію "незалежною". Як максимум — захопити Одесу і хоча б приморську частину регіону, в ідеалі — разом із Молдовою, відрізавши Україну від моря та вийшовши безпосередньо на межі триклятого НАТО у Причорномор'ї.

Друге поки видається вкрай малоймовірним. Але річ не в цьому. Хоч би скільки захопили росіяни, остаточно видихнувшись, вони проголосять це Росією. За логікою, стисло викладеною вище.

Джерело.

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