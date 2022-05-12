Тримайте Херсон. Скільки б територій не захопили росіяни, вони проголосять це Росією

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На жаль, вітчизняні ЗМІ, слідом за російськими, здебільшого опустили один важливий момент пєсковського коментаря. Так, путінський споуксмен справді сказав, що "рішення (має) бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом". Але після цього в нього уточнили, чи це проведення референдуму? І Пєсков відповів: "Я сказав те, що хотів сказати. Я не говорив нічого про референдум".

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Перспективу задає логіка подій, які не дозволяють Путіну сподіватися отримати контроль над усією Україною та маріонетковий уряд у Києві. Адже водночас ні особисто Путін, ні росіяни як "колективне несвідоме" не здатні визнати поразку. Скрєпостному населення належить пред'явити "побєду". Сказати, що Україна тепер "демілітаризована", і піти з уже окупованих територій, як довелося тікати з Київщини, Чернігівщини та Сумщини — для Росії не варіант.

Натомість можна банально присвоїти ці території та заявити, що будь-яка спроба українців їх повернути є "загрозою існування Росії", яка тягне за собою застосування ядерної зброї.

Сьогодні російський режим все ще сподівається примножити свої "досягнення". Як мінімум — повністю окупувати Донецьку та Луганську області, адже Путін особисто визнав усю їхню територію "незалежною". Як максимум — захопити Одесу і хоча б приморську частину регіону, в ідеалі — разом із Молдовою, відрізавши Україну від моря та вийшовши безпосередньо на межі триклятого НАТО у Причорномор'ї.

Друге поки видається вкрай малоймовірним. Але річ не в цьому. Хоч би скільки захопили росіяни, остаточно видихнувшись, вони проголосять це Росією. За логікою, стисло викладеною вище.

Джерело.

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