Херсонська область має увійти до РФ "так само легітимно", як і Крим, — Пєсков

Представник Кремля вважає, що анексія української території має мати "юридичне обґрунтування". У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що окупанти можуть просити приєднатися до складу Марса чи Юпітера.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що рішення про входження Херсонської області до складу Росії має бути "легітимним, як це було з Кримом". Про це представник Кремля заявив у коментарі журналістам у середу, 11 травня, передає "РІА Новини".

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За словами Пєскова, питання того, бути чи не бути зверненню до президента РФ Володимира Путіна про приєднання до Росії, мають вирішувати "жителі Херсонської області".

"Це питання мають чітко і ретельно вивірити й оцінити юристи та правовики. Такі доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, юридичне обґрунтування, бути абсолютно легітимними, як це було з (окупованим Росією) Кримом", — сказав Пєсков.

Як відреагували в Україні?

Зі свого боку радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи ініціативу окупаційної влади Херсонської області щодо приєднання до РФ, заявив, що окупаційна влада може готувати звернення "про помилування після вироку суду", а не про входження до складу держави-агресора.

"Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марса, хоч до Юпітера", — написав Подоляк, додавши, що українські Збройні Сили звільнять Херсонську область, "які б ігри слів не вигадували окупанти".

Нагадаємо, сьогодні так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації регіону Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна влада Херсонської області звернеться до президента РФ Володимира Путіна з проханням прийняти регіон до складу Росії. Водночас він зазначив, що "референдум" не проводитимуть, оскільки минулий, пов'язаний з окупацією Криму, не визнаний міжнародною спільнотою.

Також ми писали, що "влада" Херсонської області вирішила повернути герб регіону часів Російської імперії, на якому зображено двоголового орла.