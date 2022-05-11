Херсонская область должна войти в РФ "так же легитимно", как и Крым, — Песков

Представитель Кремля считает, что аннексия украинской территории должна иметь "юридическое обоснование". В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что оккупанты могут просить присоединиться к составу Марса или Юпитера.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о вхождении Херсонской области в состав России должно быть "легитимным, как этом было с Крымом". Об этом представитель Кремля заявил в комментарии журналистам в среду, 11 мая, передает "РИА Новости".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Пескова, вопрос того, быть или не быть обращению к президенту РФ Владимиру Путину о присоединении к России, должны решать "жители Херсонской области".

"Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с (оккупированным Россией) Крымом", — сказал Песков.

Как отреагировали в Украине?

В свою очередь советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя инициативу оккупационных властей Херсонской области по присоединению к РФ, заявил, что оккупационные власти могут готовить обращение "о помиловании после приговора суда", а не о вхождении в состав государства-агрессора.

"Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру", — написал Подоляк, добавив, что украинские Вооруженные силы освободят Херсонскую область, "какие бы игры слов не придумывали оккупанты".

Напомним, сегодня так называемый заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационные власти Херсонской области обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом он отметил, что "референдум" проводиться не будет, так как прошлый, приуроченный к оккупации Крыма, не был признан международным сообществом.

Также мы писали, что "власти" Херсонской области решили вернуть герб региона времен Российской империи, на котором изображен двуглавый орел.