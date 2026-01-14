Побег из холодного города: выживет ли горожанин в селе зимой

Домик в деревне сейчас многим кажется спасением от городской стужи и темноты. Но не все так идеально, предупреждает журналист Александр Михельсон — сельская идиллия требует фундаментальной подготовки и готовности к множеству нештатных ситуаций, из которых как минимум одна точно случится.

Все уже сказали. Но я добавлю с другой стороны.

Потому что в принципе зима в деревне — оно классно. Печка горит, можно час сидеть и смотреть.

С дровами проблем нет, потому что они припасены в веточке в достаточном объеме на всю зиму, какая бы та зима не была (а бывала всякая).

За едой ни в какие магазины не надо, ну кроме хлеба-соли, потому что на все остальное есть "кладовка" и "погреб", там более чем достаточно запасов. Вода, конечно, из колодца — но он же рядом.

Туалет тоже на улице — ну и тю, ни разу не помню, чтобы в нем холодно было.

Ну потому что ты так привык, плюс ты еще школьник, а о том все позаботились старшие. Они испокон веков здесь жили, и их старшие тоже, и старшие тех. В Отечественную войну с пятью детьми вообще в землянке зимовали, потому что дом сгорел от снаряда, когда наши освобождали — и ничего.

Відео дня

Но если вы не те самые "старшие" — которых уже сейчас и в природе нет — то под фразой "зимовать в деревне" вы явно имеете в виду что-то не то, что оно на самом деле означает.

И я только надеюсь, что вы все-таки имеете там всю необходимую вам инфраструктуру, все необходимые ресурсы, а также план действий на каждую из 100500 потенциальных чрезвычайных ситуаций, из которых какая-то да случится, это уже гарантия...

А, и не забудьте козу, свинью, кур и нутрий тоже заранее утеплить, да!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно