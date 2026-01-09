Минус 20 и без отопления: что означает слив теплоносителя для Киева

После массированных атак по критической инфраструктуре в Киеве заговорили о сливе теплоносителя из жилых домов — крайней технической мере, которую применяют только в условиях серьезной угрозы для теплоснабжения. Фокус выяснил, что на самом деле означает этот сценарий для киевлян и к чему стоит готовиться.

В столице коммунальные службы вроде бы получили приказ сливать воду из внутридомовых систем отопления — об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко. По словам парламентария, это происходит в условиях массированных ударов по критической инфраструктуре, перебоев со светом и возможного риска для теплоснабжения, но официальных рекомендаций КГГА для населения до сих пор нет.

"По моей информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Ждем четкую информацию от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", — заявил Кучеренко.

Что говорят Киевские власти

В Киевской городской государственной администрации отмечают: слив воды из внутридомовых систем отопления является стандартным техническим мероприятием в случае аварий при минусовой температуре и сам по себе не означает, что тепло в домах будет отсутствовать длительное время.

Как объясняют в Киевская городская государственная администрация, во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, сдренирование систем является обязательным действием из соображений безопасности. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно ее слив позволяет предотвратить повреждение трубопроводов и оборудования.

В КГГА подчеркивают несколько ключевых моментов:

слив воды не означает длительное отсутствие тепла ;

; такую процедуру применяют даже в случаях, когда отключение может длиться несколько часов или до суток — это требование технической безопасности;

— это требование технической безопасности; соответствующие алгоритмы действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей ;

и предусмотрены ; решение о сдренировании принимает ответственное за эксплуатацию лицо по согласованию с энергоснабжающей организацией.

Когда слив теплоносителя считается оправданным

Согласно техническим регламентам, слив теплоносителя может быть вынужденным, но обоснованным шагом в таких случаях:

существует риск длительного блэкаута или полного отключения электроэнергии и тепла, когда система не будет работать значительно дольше, чем несколько часов;

температура воздуха устойчиво ниже нуля, а циркуляция теплоносителя отсутствует — в такой ситуации вода может замерзнуть и повредить систему;

нет возможности быстро восстановить подачу тепла, и повреждение сетей обернется еще большими потерями;

это часть аварийного регламента для сохранения технической целостности систем отопления.

Впрочем, даже в этих условиях слив теплоносителя считается крайней мерой, а не стандартной практикой.

Почему для жителей это опасный сценарий

Несмотря на технические аргументы, слив воды из систем отопления имеет серьезные негативные последствия для людей.

Во-первых, после слива система фактически полностью останавливается, и в морозную погоду квартиры быстро охлаждаются. Возврат тепла может быть медленным и неравномерным.

Во-вторых, повторный запуск — это сложный технический процесс, который включает заполнение теплоносителем, выпуск воздуха и балансировку давления. Особенно проблемным он является в многоэтажках и домах старого жилого фонда.

В-третьих, после восстановления циркуляции возрастает риск аварий — протечек, воздушных пробок и отказа арматуры, что затягивает сроки полноценного восстановления тепла.

Все это создает дополнительный бытовой и социальный дискомфорт и несет риски для здоровья, прежде всего для детей, пожилых людей и хронически больных.

"Ситуация приближается к критической"

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, энергетический эксперт Олег Попенко предупреждает: ситуация с теплоснабжением в столице может перейти в кризисную фазу уже в ближайшие дни.

По его словам, речь идет не о единичных технических действиях, а о сливе теплоносителя из внутридомовых систем в как минимум пяти районах Киева. В зоне риска — от 1,5 до 2 миллионов жителей и гостей столицы.

"Мы подходим к критической точке. Если вода сливается из внутридомовых систем, ключевой вопрос — как и в какие сроки будет восстановлена подача тепла до наступления сильных морозов, которые прогнозируют уже в ближайшую неделю", — отмечает эксперт.

Попенко подчеркивает: слив теплоносителя — это не только временное исчезновение отопления, а сложный технический процесс с отложенными рисками.

После слива система нуждается:

повторного заполнения;

развоздушивание стояков;

стабилизации давления;

локального устранения аварий, которые неизбежно возникают в старом жилом фонде.

При минусовых температурах это означает, что возвращение тепла может затянуться, а отдельные дома рискуют остаться без отопления дольше, чем это официально декларируется.

Отдельный акцент эксперт делает на том, что риски нынешней ситуации обсуждались не впервые. По его словам, он публично предупреждал о возможности таких сценариев еще в 2024-2025 годах — учитывая состояние сетей, войну и уязвимость энергосистемы столицы.

"Сейчас мы сталкиваемся не с неожиданностью, а с реализацией прогнозируемого сценария. Проблема в том, что системных решений для населения так и не было предложено", — резюмирует эксперт.

Угроза для киевлян и что делать дальше

Для жителей столицы слив теплоносителя — это не просто технический шаг, а сигнал того, что город работает в условиях чрезвычайной ситуации и нестабильного теплоснабжения. Даже если такие действия обоснованы с точки зрения сохранения сетей, для людей это означает реальный риск длительного холода в квартирах и отсутствие четких сроков восстановления тепла.

Это подтверждает и позиция городских властей. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после массированной комбинированной атаки РФ без теплоснабжения остались почти 6 тысяч многоквартирных домов, то есть фактически половина жилого фонда столицы. Кроме того, в отдельных районах фиксируются перебои с водоснабжением.

По словам городского головы, все службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, а погодные условия в ближайшие дни будут только усложнять ситуацию. В этом контексте Кличко призвал киевлян, которые имеют такую возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и питания.

Фактически речь идет не о локальных перебоях, а о масштабном кризисе теплоснабжения, в котором слив теплоносителя становится инструментом аварийного реагирования, а не плановой эксплуатации.

Пока город не обнародовал детализированный план действий для населения, эксперты советуют действовать проактивно: выяснить ситуацию в своей управляющей компании или ОСМД, подготовить теплые вещи и резервное освещение, знать адреса пунктов обогрева и по возможности иметь альтернативный сценарий проживания.

Слив теплоносителя — это крайняя мера, которую применяют тогда, когда город не уверен в способности стабильно удержать тепло в мороз. Именно поэтому эксперты считают ситуацию критической не только из-за технических решений, а из-за дефицита четких и понятных объяснений для жителей.

Напомним, в ночь на 9 января оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Основной целью была столица. Сообщалось о разрушениях в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

