Киев без тепла и воды, повреждена критическая инфраструктура на Львовщине: последствия обстрела РФ

От российской комбинированной атаки на Украину в ночь на 9 января погибли по меньшей мере 4 человека и получили ранения 24. Вечером 8 января от удара "Искандерами" по Кривому Рогу погибла женщина и были ранены 23 человека, в том числе дети.

О последствиях обстрелов Украины рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он отметил, что враг применил против украинцев 36 ракет и более 240 дронов различных типов.

Под ударами 9 января были Львовская, Киевская область и сам Киев. По словам Алексея Кулебы, пострадали жилые дома, критическая и транспортная инфраструктура.

В Киеве среди 4 погибших людей был медик, который приехал на место удара, чтобы окажи помощь раненым, но попал под повторный обстрел.

"Есть перебои с тепло- и водоснабжением. Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры — депо, административное здание, тепловоз. Сейчас продолжаются восстановительные работы", — рассказал министр о ситуации в столице.

Відео дня

Россияне повредили здания в разных районах Киева во время обстрела 9 января Фото: Алексей Кулеба / Telegram

В Киевской области, по информации Алексея Кулебы, от ударов российских беспилотников пострадали 5 человек. Из-под завалов была спасена семья из четырех человек с пятилетним ребенком.

На Львовщине, по словам министра, ракетному удару подверглась критическая инфраструктура.

"К счастью, без пострадавших", — отметил Кулеба.

Россияне повредили во время обстрела Украины 9 января десятки зданий Фото: Офис генерального прокурора

В Днепропетровской области, по словам вице-премьер-минстра, после вражеских обстрелов по состоянию на утро 9 января была восстановлена поставка тепла в дома более 800 000 потребителей, а также стабилизировано водоснабжение для всех абонентов. На момент публикации новости ремонтные работы продолжаются.

В Офисе генерального прокурора также рассказали о последствиях удара по Кривому Рогу вечером 8 января. В ведомстве отметили, что РФ ударила по гражданской инфраструктуре города двумя ракетами, предварительно, типа "Искандер-М".

Он обстрела погибла женщина, еще 23 человека получили ранения. Среди пострадавших есть 6 детей 4-17 лет.

По данным Офиса генпрокурора, россияне повредили в городе Кривой Рог 13 многоэтажек и 21 транспортное средство. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Днепропетровской областной прокуратуры было инициировано досудебные расследования очередного военного преступления оккупантов, приведшего к гибели людей.

Обстрел Украины 9 января: что известно

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 9 января большинство вражеских воздушных целей двигались на Киев. В пресс-службе полиции Киева сообщали о разрушениях в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах столицы. Киевская городская государственная администрация предупредила о перебоях со светом, водоснабжением и отоплением из-за российских ударов. На левом берегу города начались экстренные отключения электроэнергии.

После взрывов во Львове во время угрозы баллистических ударов в сети писали о вероятном ударе "Орешника". Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем отчете подтвердили удар баллистики средней дальности с полигона в российском Капустином Яру. Суммарно россияне запустили по Украине 278 воздушных целей: 242 дрона, 13 баллистических и 22 крылатые ракеты. Украинская противовоздушная обороны обезвредила 244 цели.