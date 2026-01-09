Воздушные силы подтвердили удар баллистики средней дальности: какие ракеты и БпЛА применили ВС РФ

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об атаке баллистической ракеты средней дальности, которую Вооруженные силы Российской Федерации запустили с полигона в Капустином Яру. Ракета пролетела 1600 км и ударила по гражданскому объекту неподалеку от украинско-польской границы. Какие средства поражения применили ВС РФ во время ночного обстрела и сколько попаданий произошло?

Согласно данным Воздушного командования, в ночь на 9 января россияне запустили по Украине суммарно 278 воздушных целей, говорится в сообщении ВС ВСУ на странице Facebook. Кроме, как подозревают, ракеты "Орешник" из Капустиного Яра, по украинцам летели 242 дрона разных типов (две трети — "Шахеды"), 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (из-под Брянска), 22 крылатых ракеты "Калибр" (Черное море).

Воздушная атака ВС РФ началась около 18:20 8 января, а результаты работы ПВО опубликованы по состоянию на 8:30 9 января. Выяснилось, что Силы обороны Украины обезвредили 244 цели (эффективность ПВО — 88%).

Відео дня

Результаты ПВО по итогам обстрелов Украины в ночь на 9 января:

дроны — обезвредили 225 БпЛА из 242;

"Искандер-М"/С-400 — восемь из 13;

"Калибр" — 10 из 22;

БРСД — ноль.

Согласно данным командования, произошли 34 попадания в 19 локациях: пропустили 18 ракет и 16 дронов. Точки попаданий не указаны, но информируют, что основное направление удара — Киевская область. Также заметим, что ПС ВСУ не писали название БРСД, которой ВС РФ ударили по Украине, но мэр Львова Андрей Садовый в первые минуты после попадания написал о "Орешнике", а позднее добавив, что данные уточняются.

Обстрел Украины — что произошло в ночь на 9 января

Отметим, Минобороны РФ утром 9 января написало, что действительно ударило ракетой "Орешник" по Украине. Россияне заявили, что это ответ на "атаку дронов" на Валдай. Кроме того, российское ведомство подтвердило, что ударило по гражданским объектам: предприятию и энергетической инфраструктуре.

Новость дополняется…