Трампу уже доложили: ЦРУ опровергло выдумки Кремля об атаке на резиденцию Путина, — WSJ

Украина не наносила удары дронами по резиденции президента России Владимира Путина на Валдае и американская разведка уже доложила об этом президенту США Дональду Трампу.

Киев даже не пытался поразить имение Путина в Новгородской области, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, которые знакомы с разведданными.

Отмечается, что Центральное разведывательное управление пришло к выводу, что никакой попытки атаки на резиденцию Путина не было.

Американская разведка считает, что Украина пыталась ударить по военному объекту, по которому ВСУ ранее уже успешно били. Этот объект расположен также в Новгородской области, где и загородная резиденция Путина, хотя и находятся на большом расстоянии друг от друга.

Авторы материала не уточнили, о каком именно военном объекте идет речь.

Журналисты подчеркнули, что Дональд Трамп, вероятно, уже в курсе этих разведданных.

Напомним, 31 декабря Трамп сделал репост статьи New York Post под заголовком "Блеф Путина относительно "атаки" показывает, что именно Россия стоит на пути к миру".

В то же время сами россияне опровергли фейк Кремля об атаке дронов на резиденцию Путина.