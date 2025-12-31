"Путину предложили мир, а он плюнул Америке в лицо": Трамп сделал репост критической статьи NYP

В материале New York Post Путин назван главной преградой на пути к миру в Украине. А в посте президента США сообщается, что заявление Путина об "атаке дронов" на его резиденцию в Новгородской области показывает, что именно Россия стоит на пути к миру.

Пост президент США Дональд Трамп сделал в своей социальной сети TruthSocial. Также он опубликовал ссылку на материал New York Post.

Трамп сделал репост статьи в которой критикуют Путина

В статье сказано, что после встречи Трампа с Владимиром Зеленским 28 декабря в Мар-а-Лаго президент Украины пошел на компромисс по многим пунктам мирного плана, а Трамп заявил, что готов посетить Украину, чтобы убедить украинский парламент пойти на территориальные уступки.

Но после этого Владимир Путин, названный в статье диктатором, через главу МИД РФ Сергея Лаврова заявил, что украинцы атаковали его резиденцию в Новгородской области. Из-за этого у россиян не было другого выбора, кроме как занять "более жесткую позицию" на переговорах, заявил в тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Подумать только, Путин, который ведет жестокую войну уже почти четыре года, считает, что любое насилие в его окрестностях заслуживает особого возмущения. В конце концов, на Рождество Россия запустила 131 беспилотник по Киеву и другим городам, в результате чего погибли семь мирных жителей. Мирных жителей. Кремль целенаправленно атакует многоквартирные дома и электростанции, чтобы наказать простых украинцев. Россияне похищают детей. Они пытают и казнят заключенных. Кроме того, Москва неоднократно пыталась убить Зеленского. Любое нападение на Путина более чем оправданно", — сказано в статье.

В то же время в материале приводятся слова Зеленского о том, что атаки ВСУ на резиденцию не было, а Песков отказался предоставить доказательства.

"Как и на Аляске, Путину предложили мир, но вместо этого он плюнул Америке в лицо", - сказано в статье. Также отмечено, что по всему миру Россия выступает против планов Трампа.

Напомним, выступая перед журналистами, Дональд Трамп подтвердил, что российский президент по телефону жаловался ему на атаку дронов. Даже Минобороны РФ срочно изменило собственную сводку, чтобы она соответствовала заявлениям Лаврова и Пескова.

При этом жители Новгородской области, где расположено имение Путина, отрицают, что на регион была атака беспилотников.