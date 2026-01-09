Повітряні сили підтвердили удар балістики середньої дальності: які ракети і БпЛА застосували ЗС РФ

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про атаку балістичної ракети середньої дальності, яку Збройні сили Російської Федерації запустили з полігону у Капустиному Яру. Ракета пролетіла 1600 км і вдарила по цивільному об'єкту неподалік від українсько-польського кордону. Які засоби ураження застосували ЗС РФ під час нічного обстрілу та скільки влучань сталось?

Згідно з даними Повітряного командування, в ніч на 9 січня росіяни запустили по Україні сумарно 278 повітряних цілей, ідеться у дописі ПС ЗСУ на сторінці Facebook. Крім, як підозрюють, ракети "Орешник" з Капустиного Яру, по українцях летіли 242 дрони різних типів (дві третини — "Шахеди"), 13 балістичних ракет "Искандер-М" (з-під Брянська), 22 крилатих ракети "Калибр" (Чорне море).

Повітряна атака ЗС РФ почалась близько 18:20 8 січня, а результати роботи ППО опубліковані станом на 8:30 9 січня. З'ясувалось, що Сили оборони України знешкодили 244 цілі (ефективність ППО — 88%).

Результати ППО за підсумками обстрілу України в ніч на 9 січня:

Відео дня

дрони — знешкодили 225 БпЛА з 242;

"Искандер-М"/С-400 — вісім з 13;

"Калибр" — 10 з 22;

БРСД — нуль.

Згідно з даними командування, стались 34 влучання у 19 локаціях: пропустили 18 ракет та 16 дронів. Точки влучань не вказані, але інформують, що основний напрямок удару — Київська область. Також зауважмо, що ПС ЗСУ не писали назву БРСД, якою ЗС РФ вдарили по Україні, але мер Львова Андрій Садовий у перші хвилини після влучання написав про "Орешник", згодом додавши, що дані уточнюються.

Обстріл України — що сталось в ніч на 9 січня

Зазначимо, Міноборони РФ зранку 9 січня написало, що справді вдарило ракетою "Орешник" по Україні. Росіяни заявили, що це відповідь на "атаку дронів" на Валдай. Крім того, російське відомство підтвердило, що вдарило по цивільних об'єктах: підприємству та енергетичній інфраструктурі.

Тим часом близько 23:46 8 січня жителі Львова та Львівської області почули близько 10 гучних вибухів. На відео з місця подій — шість-сім сліпучо-білих "стріл", які врізались у землю. Андрій Садовий повідомив, що росіяни цілились в інфраструктурний об'єкт: даних про поранених та загиблих не надходило.

Тим часом тривала масована атака дронів та ракет різних типів, які летіли на Київ та Київську область, повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. Військова адміністрація заявила, що від удару ЗС РФ загинуло четверо людей, серед них — лікар, який прибув на допомогу постраждалим. Російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку в одному районів Києва, також були влучання та падіння уламків у більшості районів української столиці.

Нагадуємо, увечері 29 грудня МЗС РФ заявило про начебто атаку українських дронів на резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї у Новгородській області. Згодом ЦРУ США спростувало обвинувачення росіян.