РФ вдарила по Львову "Орешником": у Міноборони назвали це відповіддю за атаку на резиденцію Путіна

Збройні сили Російської Федерації завдали удару ракетою "Орешник" по критичних об'єктах України.

Про це 9 січня повідомили в Міністерстві оборони країни-агресора, передає RT.

У відомстві стверджують, що атаку було здійснено у відповідь на нібито обстріл резиденції президента РФ Володимира Путіна 29 грудня.

"Будь-які терористичні дії з боку злочинного українського режиму і надалі не залишаться без відповіді" — цитують росЗМІ заяву російського оборонного відомства.

Також у МО РФ заявили, що нібито були вражені об'єкти енергетичної інфраструктури, що забезпечують роботу українського військово-промислового комплексу.

Удар "Орешника" по Львову

Пізно ввечері 8 січня Росія вдарила по Україні балістикою, а потужні вибухи прогриміли у Львові. Пізніше було опубліковано відео, на якому зафіксовано ймовірний удар "Орешником".

Удар по резиденції Путіна — що відомо

29 грудня глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна атакувала резиденцію Путіна. Цього ж дня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Путін поскаржився йому на атаку безпілотників по своїй резиденції.

1 січня в The Wall Street Journal повідомляли, що ЦРУ спростувала заяви Кремля про українську атаку на резиденцію Путіна. Крім того, Дональд Трамп заявив, що не вірить у подібні твердження Кремля, оскільки США перевірили дані, які отримали від РФ і вони не підтвердилися.