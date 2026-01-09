РФ ударила по Львову "Орешником": в Минобороны назвали это ответом за атаку на резиденцию Путина

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар ракетой "Орешник" по критическим объектам Украины.

Об этом 9 января сообщили в Министерстве обороны страны-агрессора, передает RT.

В ведомстве утверждают, что атака была совершена в ответ на якобы обстрел резиденции президента РФ Владимира Путина 29 декабря.

"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа" — цитируют росСМИ заявление российского оборонного ведомства.

Также в МО РФ заявили, что якобы были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комлекса.

Удар "Орешником" по Львову

Поздно вечером 8 января Россия ударила по Украине баллистикой, а мощные взрывы прогремели во Львове. Позже было опубликовано видео, на котором зафиксирован вероятный удар "Орешником".

Удар по резиденции Путина — что известно

29 декабря глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала резиденцию Путина. В этот же день президент США Дональд Трамп подтвердил, что Путин пожаловался ему на атаку беспилотников по своей резиденции.

1 января в The Wall Street Journal сообщали, что ЦРУ опровергла заявления Кремля об украинской атаке на резиденцию Путина. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что не верит в подобные утверждения Кремля, поскольку США проверили данные, которые получили от РФ и они не подтвердились.