"Никто этого не знал": Трамп рассказал, верит ли Кремлю в заявления о якобы атаке на резиденцию Путина (видео)

Президент США Дональд Трамп объяснил, что думает о заявлениях Кремля о якобы "атаке" Украины по резиденции Владимира Путина в Новгородской области России.

Американский лидер утверждает, что сейчас не верит в подобные утверждения Кремля, поскольку США проверили данные, которые получили от РФ. Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Представители СМИ поинтересовались у Трампа, поскольку тот заявлял, что "очень зол" на Владимира Зеленского из-за якобы обстрела Украиной резиденции Путина. Он пояснил, что сначала поверил заявлениям Кремля из-за того, что в то время впервые об этом услышал.

"Потому что на тот момент никто этого не знал. То есть я впервые об этом услышал именно тогда. Он (Владимир Путин — ред.) заявил, что на его дом было совершено нападение", — отметил Трамп.

Дональд Трамп объяснил, что произошло что-то "довольно близко", однако оно не имеет никакого отношения к этому. Президент США также выразил надежду на то, что Украина и Россия смогут урегулировать этот вопрос между собой.

Трамп высказался о мирном урегулировании в Украине

Кроме вышеупомянутого, на борту Air Force One Трамп говорил об урегулировании войны в Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что хотел бы закончить ее, поскольку там "еженедельно гибнут 25-30 тысяч солдат Украины и РФ", и верит в то, что это удастся.

"Если бы я мог это остановить, я хотел бы это остановить. И я думаю, что мы это сделаем", — подчеркнул президент США.

Сейчас, по словам Трампа, США война в Украине "ничего не стоит", а наоборот — "приносит прибыль".

"На самом деле, мы зарабатываем деньги, поскольку, в отличие от Байдена, который дал 350 миллиардов долларов, просто отдал их", — пояснил политик.

Соглашение, которое сумели достичь США с Украиной о редкоземельных металлах, поможет американцам вернуть их средства, считает Трамп. Однако при этом он подчеркнул, что для него война в Украине — вопрос не денег, а "человеческих жизней".

Напомним, на борту Air Force One Трамп также заговорил о еще одной стране, где допускает возможность проведения военной операции США в будущем.

Ранее в The Wall Street Journal сообщали, что ЦРУ опровергла выдумки Кремля о якобы украинской атаке на резиденцию Путина.