"Ею руководит больной человек": Трамп заговорил о возможном проведении военной операции в еще одной стране

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности проведения военной операции на подобии той, что была реализована в Венесуэле, в Колумбии.

Американский лидер утверждает, что Колумбией руководит "больной человек", благодаря которому происходит трафик наркотических веществ в США. Об этом Дональд Трамп рассказал во время общения с прессой на борту Air Force One, передает CNN.

"Колумбия тоже очень больна, ею руководит больной человек, который любит производить кокаин и продавать его в Соединенные Штаты, и он не будет этим заниматься очень долго", — заявил политик.

Заявление Дональда Трампа прозвучало на фоне действий США в Венесуэле, когда был схвачен лидер страны Николас Мадуро вместе с женой и вывезен в Америку.

Политик пояснил, что американцы стремятся окружить себя "успешными странами", где будет происходить свободная добыча нефти.

"Мы хотим, чтобы вокруг нас были жизнеспособные и успешные страны, где нефть может свободно добываться. Это хорошо. Это снижает цены. Это хорошо для нашей страны", — подчеркнул Трамп.

Комментируя эти заявления, журналист, с которым общался Трамп, уточнил, означает ли это возможное проведение США в будущем еще одной "операции". На это политик ответил: "Мне это нравится".

"Нам нужна Гренландия"

На борту Air Force One американский лидер также вспомнил о своих предыдущих заявлениях относительно Гренландии. Он утверждает, что она нужна для США в целях "национальной безопасности".

"Нам нужна Гренландия... Сейчас это настолько стратегически важная территория. Гренландия повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями", — пояснил Трамп.

Вспоминая о военной операции в Венесуэле, Дональд Трамп заявил журналистам, что люди, которые его поддерживают в Америке, были "в восторге" от этого.

"Избиратели, которые проголосовали за меня, в восторге. Они сказали: "Вот за что мы проголосовали", — сообщил президент США.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что стало последней каплей для Трампа и его приспешников, чтобы начать военную операцию в Венесуэле.

Также во время интервью для Sunday Times 4 января Дональд Трамп заявил, что намерен возобновить поставки венесуэльской нефти.