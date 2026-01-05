"Нею керує хворий чоловік": Трамп заговорив про можливе проведення військової операції у ще одній країні

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості проведення військової операції на подобі тієї, що була реалізована у Венесуелі, у Колумбії.

Американський лідер стверджує, що Колумбією керує "хворий чоловік", завдяки якому відбувається трафік наркотичних речовин до США. Про це Дональд Трамп розповів під час спілкування з пресою на борту Air Force One, передає CNN.

"Колумбія теж дуже хвора, нею керує хворий чоловік, який любить виробляти кокаїн і продавати його до Сполучених Штатів, і він не буде цим займатися дуже довго", — заявив політик.

Заява Дональда Трампа пролунала на тлі дій США у Венесуелі, коли було схоплено лідера країни Ніколаса Мадуро разом із дружиною та вивезено до Америки.

Політик пояснив, що американці прагнуть оточити себе "успішними країнами", де відбуватиметься вільний видобуток нафти.

"Ми прагнемо, щоб навколо нас були життєздатні та успішні країни, де нафта може вільно видобуватися. Це добре. Це знижує ціни. Це добре для нашої країни", — наголосив Трамп.

Коментуючи ці заяви, журналіст, з яким спілкувався Трамп, уточнив, чи це означає можливе проведення США у майбутньому ще однієї "операції". На це політик відповів: "Мені це подобається".

"Нам потрібна Гренландія"

На борту Air Force One американський лідер також згадав про свої попередні заяви щодо Гренландії. Він стверджує, що вона потрібна для США у цілях "національної безпеки".

"Нам потрібна Гренландія… Зараз це настільки стратегічно важлива територія. Гренландія всюди вкрита російськими та китайськими кораблями", — пояснив Трамп.

Згадуючи про військову операцію у Венесуелі, Дональд Трамп заявив журналістам, що люди, які його підтримують в Америці, були "у захваті" від цього.

"Виборці, які проголосували за мене, у захваті. Вони сказали: "Ось за що ми проголосували", — повідомив президент США.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, що стало останньою краплею для Трампа та його поплічників, аби розпочати військову операцію у Венесуелі.

Також під час інтерв'ю для Sunday Times 4 січня Дональд Трамп заявив, що має наміри відновити постачання венесуельської нафти.