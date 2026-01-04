Це буде недешево: Трамп має намір відновити постачання венесуельської нафти, — Sunday Times

Після повалення Ніколаса Мадуро пріоритетом для США є повернення до Венесуели американських нафтових компаній і початок видобутку в країні. Однак, як зазначив глава Білого дому Дональд Трамп, це коштуватиме досить дорого.

Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти — близько 17 відсотків, або 303 мільярди барелів, що навіть більше, ніж Саудівська Аравія. Однак продуктивність видобутку дуже низька через санкції, стару інфраструктуру та безгосподарність, пише видання Sunday Times.

"Ми збираємося змусити наші дуже великі нафтові компанії, найбільші у світі, увійти, витратити мільярди доларів, виправити сильно зламану інфраструктуру, нафтову інфраструктуру і почати заробляти гроші для країни", — сказав Трамп, додавши, що компанії отримають відшкодування за їхні зусилля.

При цьому, не виключено, що американські війська будуть відправлені до Венесуели для забезпечення видобутку нафти американськими компаніями, і що США отримають частину доходу від продажу нафти як компенсацію за збитки, завдані раніше офіційним Каракасом.

Водночас обізнаний про ситуацію з нафтовим промислом Венесуелі заявив, що повернення видобутку нафти на історичний рівень потребуватиме кількох років і величезних інвестицій, щонайменше 50 млрд доларів.

Видобуток нафти у Венесуелі

Венесуела була одним із засновників Організації країн-експортерів нафти (ОРЕК). Під час свого піку в 1970-х роках країна видобувала близько 3,5 млн барелів нафти на день, а ринок значною мірою контролювався американськими компаніями Exxon, Gulf Oil і Mobil. У 1976 році нафтова промисловість була націоналізована, хоча іноземні фірми залишалися працювати у Венесуелі через спільні підприємства. Коли 1999 року до влади прийшов Уго Чавес, він вирішив практично повністю взяти під контроль нафтову промисловість. А у підприємств, які не погодилися на його умови, відбулася експропріація активів, через що американські компанії втратили мільярди.

Зараз Венесуела виробляє близько мільйона барелів нафти на день, основними покупцями якої є Китай та Індія. Трамп уже заявив, що продовжить продавати венесуельську нафту Пекіну, а основними бенефіціарами від угоди, за його словами, стануть жителі Венесуели.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Сполучені Штати Америки зупинили нафтовий танкер VLCC Skipper, який, незважаючи на санкції, перевозив нафту з Венесуели до Ірану.

За кілька днів США оголосили тотальну блокаду для будь-яких нафтових танкерів, що прямують до Венесуели або у зворотному напрямку.