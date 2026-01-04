Это будет недешево: Трамп намерен возобновить поставки венесуэльской нефти, — Sunday Times

После свержения Николаса Мадуро приоритетом для США является возврат в Венесуэлу американских нефтяных компаний и начало добычи в стране. Однако, как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, это будет стоить довольно дорого.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти — около 17 процентов, или 303 миллиарда баррелей, что даже больше, чем Саудовская Аравия. Однако производительность добычи очень низка из-за санкций, ветхой инфраструктуры и бесхозяйственности, пишет издание Sunday Times.

"Мы собираемся заставить наши очень крупные нефтяные компании, крупнейшие в мире, войти, потратить миллиарды долларов, исправить сильно сломанную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру и начать зарабатывать деньги для страны", — сказал Трамп, добавив, что компании получат возмещение за их усилия.

При этом, не исключено, что американские войска будут отправлены в Венесуэлу для обеспечения добычи нефти американскими компаниями, и что США получат часть дохода от продажи нефти в качестве компенсации за убытки, причиненные ранее официальным Каракасом.

Відео дня

При этом осведомленный о ситуации с нефтяным промыслом Венесуэле заявил, что возвращение добычи нефти на исторический уровень потребует нескольких лет и огромных инвестиций, не менее 50 млрд долларов.

Добыча нефти в Венесуэле

Добыча нефти в Венесуэле Фото: из открытых источников

Венесуэла была одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти (ОРЕК). Во время своего пика в 1970-х годах страна добывала около 3,5 млн баррелей нефти в день, а рынок в значительной степени контролировался американскими компаниями Exxon, Gulf Oil и Mobil. В 1976 году нефтяная промышленность была национализирована, хотя иностранные фирмы оставались работать в Венесуэле через совместные предприятия. Когда в 1999 году к власти пришел Уго Чавес, он решил практически полностью взять под контроль нефтяную промышленность. А у предприятий, не согласившихся на его условия, произошла экспроприация активов, из-за чего американские компании потеряли миллиарды.

Сейчас Венесуэла производит около миллиона баррелей нефти в день, основными покупателями которой являются Китай и Индия. Трамп уже заявил, что продолжить продавать венесуэльскую нефть Пекину, а основными бенефициарами от сделки, по его словам, станут жители Венесуэлы.

Напомним, в декабре 2025 года Соединенные Штаты Америки остановили нефтяной танкер VLCC Skipper, который, несмотря на санкции, перевозил нефть из Венесуэлы в Иран.

Через несколько дней США объявили тотальную блокаду для любых нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или в обратном направлении.