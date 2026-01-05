"Ніхто цього не знав": Трамп розповів, чи вірить Кремлю у заяви про нібито атаку на резиденцію Путіна (відео)

Президент США Дональд Трамп пояснив, що думає про заяви Кремля про нібито "атаку" України по резиденції Володимира Путіна у Новгородській області Росії.

Американський лідер стверджує, що зараз не вірить у подібні твердження Кремля, оскільки США перевірили дані, що отримали від РФ. Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Представники ЗМІ поцікавилися у Трампа, оскільки той заявляв, що "дуже злий" на Володимира Зеленського через нібито обстріл Україною резиденції Путіна. Він пояснив, що спершу повірив заявам Кремля через те, що на той час вперше про це почув.

"Бо на той момент ніхто цього не знав. Тобто я вперше про це почув саме тоді. Він (Володимир Путін — ред.) заявив, що на його будинок було скоєно напад", — зазначив Трамп.

Дональд Трамп пояснив, що відбулося щось "доволі близько", проте воно не має жодного стосунку до цього. Президент США також висловив сподівання на те, що Україна та Росія зможуть врегулювати це питання між собою.

Трамп висловився про мирне врегулювання в Україні

Окрім вищезгаданого, на борту Air Force One Трамп говорив про врегулювання війни в Україні. Він вкотре наголосив, що хотів би закінчити її, оскільки там "щотижня гинуть 25-30 тисяч солдатів України та РФ", і вірить у те, що це вдасться.

"Якби я міг це зупинити, я хотів би це зупинити. І я думаю, що ми це зробимо", — підкреслив президент США.

Зараз, за словами Трампа, США війна в Україні "нічого не коштує", а навпаки — "приносить прибуток".

"Насправді, ми заробляємо гроші, оскільки, на відміну від Байдена, який дав 350 мільярдів доларів, просто віддав їх", — пояснив політик.

Угода, яку зуміли досягти США з Україною про рідкоземельні метали, допоможе американцям повернути їхні кошти, вважає Трамп. Проте при цьому він наголосив, що для нього війна в Україні — питання не грошей, а "людських життів".

Нагадаємо, на борту Air Force One Трамп також заговорив про ще одну країну, де допускає можливість проведення військової операції США у майбутньому.

Раніше у The Wall Street Journal повідомляли, що ЦРУ спростувала вигадки Кремля про нібито українську атаку на резиденцію Путіна.