"Места прилетов нашли": появились кадры вероятного удара "Орешника" по Львовщине (видео)

В ночь на 9 января российская армия нанесла баллистический удар по Львовской области, взрывы от которого были слышны как во Львове, так и за его пределами.

После отбоя воздушной тревоги в местных телеграмм-каналах начало распространяться видео с моментом удара якобы "Орешника" во Львовской области.

На обнародованных кадрах видно несколько ярких вспышек, идущих друг за другом, а также слышна серия мощных взрывов, следующих за этим.

Анонимный OSINT-канал "Николаевский Ванек" отметил, что "Орешник" якобы был без боевой части.

"Версия о Стрые не подтверждается, места прилетов нашли. Говорят так: "Орешник" был без БЧ, как и предыдущий в Днепре. Насколько это достоверно — станет известно через несколько часов", — говорится в сообщении.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовый подчеркнул, что пока неизвестно был ли это "Орешник".

"Был ли это "Орешник" — пока не известно. Информацию предоставят военные. Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара", — написал Садовый.

Он уточнил, что информации о пострадавших пока нет, а гражданские объекты и жилые дома Львова не пострадали.

А потом появился официальный комментарий Воздушных сил ВСУ относительно угрозы ударов баллистического вооружения.

"08.01.2026 около 23.30 было объявлено ракетную опасность по всей территории Украины, из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона "Капустин Яр". Зафиксированы взрывы во Львовской области. Информация уточняется", — отметили в ВС ВСУ.

Комментарий ПС ВСУ относительно удара по Львовской области Фото: Скриншот

Напомним, поздно вечером 8 января РФ ударила по Украине баллистикой, а мощные взрывы прогремели во Львове.

В этот же день ВС РФ ударили по Кривому Рогу "Искандерами".