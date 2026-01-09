Массированный обстрел Украины: какие последствия атаки в Киеве и что известно об ударе "Орешником" по Львову

Россия в ночь на 9 января нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применяя одновременно дроны, крылатые и баллистические ракеты. В Киеве наблюдаются перебои с отоплением и водоснабжением, а также в сети предполагают, что враг мог ударить "Орешником" по критически важному объекту во Львове.

Во время массированного обстрела Украины 9 января большинство вражеских воздушных целей двигались на столицу. Фокус рассказывает, что известно об атаке и ее последствиях.

Обстрел Украины 9 января: маршруты ракет и дронов

Мониторинговый Telegram-канал monitoring опубликовал карту движения российских воздушных целей во время комбинированной атаки в ночь на 9 января. По словам OSINT-аналитиков, россияне применили террор в два этапа: сначала атаковали ударными беспилотниками жилые дома, а затем ударили по энергетической инфраструктуре.

Что касается баллистической ракеты, которой была атакована Львовская область, аналитики считают, что РФ могла применить "Орешник", чтобы запугать партнеров Украины, которые согласились перебросить свои войска для сдерживания россиян после потенциального прекращения огня.

Відео дня

Обстрел Украины 9 января: последствия для Киева

Пресс-служба полиции Киева по состоянию на 7:00 сообщала о 4 погибших, среди которых медицинский работник, и 24 раненых в результате удара по столице в ночь на 9 января. Российские дроны и ракеты нанесли разрушения в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах. Повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и инфраструктурные объекты.

Среди 24 пострадавших украинцев также были работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и трое медиков, которые работали на месте обстрела в Дарницком районе, когда РФ нанесла повторный удар.

Городской голова Виталий Кличко рассказал, что во время ночного удара ВС РФ по Киеву в Дарницком районе упали вражеские БПЛА и обломки дронов; в Деснянском беспилотник попал в крышу 18-этажного жилого дома и вызвал пожар, а в другой многоэтажке возникло задымление в подъезде; в Днепровском районе обломки падали на одноэтажное нежилое здание, а также вызвали пожары в 16-ти и 9-тиэтажном жилых домах; в Печерском районе из-за падения обломков БПЛА частично разрушен фасад девятиэтажки.

В пресс-службе ГСЧС рассказали о спасении в Киевской области семьи из Броварщины: пятилетнего ребенка, матери, отца и бабушки. Их деблокировали из-под завалов и оказали медицинскую помощь.

Отключение света, проблемы с водой и отоплением в Киеве

Киевская городская государственная администрация сообщала о перебоях с водоснабжением и отоплением в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов. Городской голова Виталий Кличко заявлял о повреждении в результате российской атаки 9 января критической инфраструктуры.

В компании ДТЭК сообщили, что на левом березу столицы из-за комбинированной атаки РФ были применены экстренные отключения электроэнергии. На правом берегу Киева продолжают действовать графики.

"Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян. В первую очередь пытаемся оживить критическую инфраструктуру столицы", — сказали в компании.

Метро Киева и другой транспорт изменили движение

Из-за массированного обстрела и ударов по инфраструктуре в метро Киева поезда "красной" линии курсируют с изменениями. Приостановлено движение между станциям "Днепр" — "Лесная", а на участке "Академгородок" — "Арсенальная" время ожидания поездов составляет 3:30-3:45 минут.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети в Киеве задерживается движение троллейбусов №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 на проспекте Науки, бульваре Николая Михновского, ст. м. "Лыбедская", бульваре Леси Украинки.

На левом берегу из-за аварийных отключений электроэнергии организовано движение автобусов на замену электротранспорта, в частности по троллейбусным маршрутам:

29-ТР — "Дарницкая площадь — зал. станция "Зенит";

30-ТР — "ул. Милославская — ул. Кадетский Гай";

31-ТР — "ул. Милославская — ст. м. Лукьяновская";

37-ТР — "ул. Милославская — ст. м. Лесная";

43-ТР — "Кибцентр — Дарницкая площадь";

47-ТР — "ул. Милославская — ст.м. Минская";

50-КР — "ул. Милославская — Дарницкая площадь";

50-ТР — "ул. Милославская — ст. м. Лыбедская".

Также автобусы заменили трамваи на маршрутах:

22-Т — "просп. Воскресенский — ЗЗБК";

27-Т — "ул. Милославская — ст. м. Позняки";

28-Т — "ул. Милославская — ст. м. Лесная";

29-Т — "ст. м. Бориспольская — ст. м. Лесная".

Удар "Орешника" по Львову

После объявления угрозы баллистического удара около полуночи мощные взрывы прогремели во Львове, также их было слышно в соседних населенных пунктах. В сети предположили, что РФ могла применить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" без боевой части. Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении критической инфраструктуры в регионе.

Пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины заявила, что РФ ударила по Львову баллистической ракетой в 23 часа 47 минут, и цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час. Тип ракеты пообещали установить после изучения ее элементов. Городской голова Львова Андрей Садовый отмечал, что пока неизвестно, нанесла ли Россия удар "Орешником".

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорил в комментарии "РБК-Украина", что не исключает пуски баллистики с полигона в РФ "Капустин Яр" во время, когда прогремели взрывы во Львовской области.

В 7:51 городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в поселке Рудно Львовской общины во время российской атаки сработала автоматическая система безопасности газа.

"Из соображений безопасности газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах. Это не авария в сети — защита сработала из-за ударной волны", — подчеркнул он.

По словам Садового, на месте работают специалисты, и подачу газа восстановят после проверки оборудования.

В Министерстве обороны РФ в 8:00 заявили, что в ночь на 9 января ударили ракетой "Орешник" по критически важному объекту в Украине в ответ на якобы "атаку на резиденцию" Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря. Отметим, издание The Wall Street Journal 31 декабря со ссылкой на ознакомленные с разведданными источники писало, что ЦРУ опровергло фейк Кремля об атаке на резиденцию Путина украинских дронов.

Напомним, 8 января россияне ударили артиллерией по кафе в центре Херсона, двое мужчин погибли на месте, еще один из раненых скончался в больнице.

Также 8 января россияне атаковали ракетами "Искандер" Кривой Рог, среди раненых есть несовершеннолетние.