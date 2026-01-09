Преодолевает 13 тыс км в час: Воздушные силы рассказали о ракете, которой РФ ударила по Львову

Баллистическая ракета, которой поздно вечером 8 января российская армия ударила по Львову, летела со скоростью 13 тысяч километров в час.

Однако сам тип ракеты определят после исследования всех ее составляющих, сообщила пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Там отметили, что 8 января в 23 часа 47 минут ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.

"Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории. Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что все силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" находятся в постоянной готовности к отражению вражеских ударов с воздуха и делают все возможное для защиты украинской земли.

Пост Воздушного командования "Запад" ВС ВСУ Фото: Скриншот

По словам корреспондента Фокуса, мощные взрывы во Львове прозвучали менее чем через 10 минут после объявления воздушной тревоги и были похожими на звуки, которые раздавались во время удара "Орешником" по Днепру в ноябре 2024 года.

Официального подтверждения тому, что по Львову ударили именно "Орешником" на момент публикации материала не было.

Напомним, поздно вечером 8 января РФ ударила по Украине баллистикой, а мощные взрывы прогремели во Львове.

Фокус также уже обнародовал видео, на котором зафиксирован вероятный удар "Орешником" по Львовщине.