Долає 13 тис км за годину: Повітряні сили розповіли про ракету, якою РФ вдарила по Львову

Балістична ракета, якою пізно ввечері 8 січня російська армія вдарила по Львову, летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.

Проте сам тип ракети визначать після дослідження всіх її складових, повідомила пресслужба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Там зазначили, що 8 січня о 23 годині 47 хвилин ЗС РФ завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.

"Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів", — йдеться у повідомленні.

В пресслужбі підкреслили, що всі сили і засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності до відбиття ворожих ударів з повітря та роблять все можливе для захисту української землі.

Пост Повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ Фото: Скриншот

За словами кореспондента Фокусу, потужні вибухи у Львові пролунали менш як за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги та були схожими до звуків, які лунали під час удару "Орєшніком" по Дніпру у листопаді 2024 року.

Офіційного підтвердження тому, що по Львову вдарили саме "Орєшніком" на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, пізно ввечері 8 січня РФ вдарила по Україні балістикою, а потужні вибухи пролунали у Львові.

Фокус також вже оприлюднив відео, на якому зафіксований ймовірний удар "Орєшніком" по Львівщині.