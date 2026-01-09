РФ вдарила по Україні балістикою: потужні вибухи пролунали у Львові, деталі

Пізно ввечері 8 січня ЗС РФ розпочали чергову атаку на українські міста, через що повтіряну тривогу було оголошено по всім областям. Україні загрожувало застосування балістичного озброєння.

Через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Львові пролунала серія дуже потужних вибухів повідомив кореспондент Фокусу.

Також за словами місцевих мешканців, які поспілкувались з журналістами Фокусу, вибухи були чутно у селах та містечках поряд зі Львовом, зокрема у Винниках, Брюховичах, Зимній воді, Грибовичах та низці інших населених пунктів.

Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури.

"На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях", — написав Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив, що у Львові було чути серію вибухів, але де і що саме було уражено не вказав.

"Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами", — зазначив Садовий.

Як пояснив кореспондент Фокусу, вибухи, які пролунали у Львові, за звучанням були подібними до звуків атаки "Орєшніка" по Дніпру у листопаді 2024 року.

Те, що по Україні могли бити саме "Орєшніком" відзначив й анонімний OSINT-канал "Миколаївський Ваньок".

"Є версія, що "Орєшнік" дійсно був, і летів він в бік Стрия, а куди фактично прилетів (або не прилетів) і що — на даний момент невідомо", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо того, чим саме було завдано удару наразі немає.

