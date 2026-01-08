ЗС РФ вдарили з артилерії по кафе у центрі Херсона: є загиблі й поранені

Посеред дня російські окупанти завдали артилерійського обстрілу по Херсону. Під ударом опинилося приміщення кафе, двоє чоловіків загинули на місці, ще один — помер у лікарні.

Приблизно о 12:30 ЗС РФ вдарили по центральній частині Херсона. Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого удару. Про це 8 січня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитих", — зазначив він.

Ще троє херсонців отримали поранення. Їх доставили у лікарню, де надавали постраждалим медичну допомогу.

Однак менш як за годину Прокудін проінформував, що кількість загиблих зросла — у лікарні помер один з поранених, 57-річний чоловік.

"Медики до останнього боролися за життя пораненого, однак травми виявилися надто тяжкими. Мої щирі співчуття родині вбитого", — написав керівник обладміністрації.

Відео дня

У Херсонській окружній прокуратурі заявили, що порушили справу про воєнний злочин, який призвів до загибелі людей. Зазначається, що російська артилерія атакувала одне з приміщень кафе.

О 15:35 кореспонденти "Суспільного" передали, що у Херсоні втретє за день прогриміли вибухи.

Нагадаємо, 7 січня ЗС РФ завдали масованого удару по Кривому Рогу. У місті виникли проблеми із водопостачанням та теплопостачанням. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформував про госпіталізацію 8 постраждалих.

Вночі на 8 січня Росія атакувала енергетику у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що наступного тижня ворог може влаштувати новий масований обстріл України через погіршення погоди.