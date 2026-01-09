Погибшие, разрушения, отсутствие света, тепла и воды: последствия ночного удара ВС РФ по Киеву

В результате массированной комбинированной российской атаки на Киев повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

В некоторых районах столицы появились проблемы со светом и водоснабжением, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В результате массированной атаки врага на столицу есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением", — написал Кличко.

А в сети обнародовали видео, на которых зафиксирован момент отключения света в разных районах Киева.

Впоследствии Кличко уточнил, что в столице начались проблемы с водоснабжением и обнародовал подробную информацию о последствиях вражеской атаки по районам:

в Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение БпЛА. Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома. Также в результате попадания обломков БпЛА, произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах;

в Деснянском районе в результате попадания БпЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде. Кроме того, повреждения получили территория торгового центра и санатория;

в Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков БпЛА возгорание произошло в 16-этажном и в девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо;

в Печерском районе в результате падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

Відео дня

"На всех локациях работают аварийно-спасательные бригады", — подчеркнул Кличко.

Проблемы с отоплением и движением столичного метро

В то же время Киевская городская государственная администрация сообщила, что из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой

"Сейчас отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов", — отметили в КГГА.

Там также отметили, что из-за сложной энергетической ситуации в Киеве поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями.

"Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" — "Арсенальная". Интервал движения — 4:40-5:00 мин. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" — "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания", — говорится в сообщении.

Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях столичной подземки осталось без изменений.

По словам Виталия Кличко, пока известно о 4 погибших и 19 пострадавших людей.

"14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали", — пояснил Кличко.

Напомним, в ночь на 9 января ВС РФ запустили в сторону Украины десятки "Шахедов", значительная часть из которых атаковали Киев и вызвали массовые блэкауты в городе.

Этой же ночью РФ ударила по Украине баллистикой, а мощные взрывы прогремели во Львове.