Массированная атака РФ на Киев: районы погружаются в темноту, начались проблемы с водой (видео)

В ночь на 9 января российские оккупационные войска наносят массированный удар "Шахедами" по Киеву, из-за чего некоторые районы остаются без света в тотальном блэкауте.

В столице много поврежденных жилых домов, а также есть погибшие, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Погибли в столице четверо людей. Пострадали 13. Восемь пострадавших медики госпитализировали (из них троих — медработников)", — написал Кличко.

Он уточнил, что среди погибших один — это также медработник. Мэр Киева подчеркнул, что в городе появились проблемы с электричеством и водоснабжением.

"Вследствие массированной ракетной атаки врага и вызванных повреждений критической инфраструктуры в Киеве сейчас перебои с водоснабжением", — отметил Кличко.

Местные телеграмм-каналы распространили видео, на которых зафиксирован момент отключения света в разных районах Киева.

Відео дня

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предоставил информацию о других разрушениях, нанесенных россиянами:

в Шевченковском районе россияне атаковали гражданский объект;

в Деснянском районе вражеская цель упала на территории оздоровительного учреждения;

в Дарницком районе падение цели на открытой территории. Выбиты окна в жилом здании;

в Днепровском районе попадание в нежилую застройку, а также получил повреждения частный жилой дом.

По данным Ткаченко и на момент публикации материала было известно о 16 пострадавших. Обстрел города продолжался.

Напомним, в ночь на 9 января ВС РФ запустили в сторону Украины десятки "Шахедов", значительная часть из которых атаковали Киев.

Этой же ночью РФ ударила по Украине баллистикой, а мощные взрывы прогремели во Львове.