РФ бьет по Киеву "Шахедами": дроны врезаются в многоэтажки и частные дома (видео)

В ночь на 9 января российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "Шахед", значительная часть из которых атаковали Киев.

В столице зафиксированы повреждения жилых домов, разрушения и пожары в многоэтажках, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В результате атаки в Днепровском районе возгорание в нежилом здании. В Печерском районе на одной локации горят автомобили, по другому адресу пожар в жилом доме", — написал Ткаченко.

В течение следующих двух часов Ткаченко предоставлял обновления по нанесенному "Шахедами" ущербу городу:

в Деснянском районе вражеский БпЛА упал на крышу многоэтажки, а по другому адресу в результате атаки поврежден жилой дом на уровне первых двух этажей. Также зафиксировано возгорание на территории торгового центра;

в Днепровском районе части БпЛА повредили многоэтажку, произошло возгорание в одной из квартир. На еще одной локации в районе — повреждение крыши 3-этажного дома. Также поврежден незаселенный частный дом;

в Дарницком районе в результате атаки россиян зафиксировано возгорание в жилом доме на уровне 9-10 этажей.

В то же время в сети появились видео с моментом удара беспилотника по жилой многоэтажке Киева.

На момент публикации материала было известно уже о четырех пострадавших и одной погибшей от вражеской атаки на столицу.

Воздушные силы ВСУ отметили, что массированная атака вражеских ударных БпЛА на Киев продолжается.

Напомним, поздно вечером 8 января РФ ударила по Украине баллистикой, а мощные взрывы прогремели во Львове.

В этот же день ВС РФ ударили по Кривому Рогу "Искандерами".