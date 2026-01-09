РФ б'є по Києву "Шахедами": дрони врізаються у багатоповерхівки та приватні будинки (відео)

У ніч на 9 січня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "Шахед", значна частина з яких атакували Київ.

У столиці зафіксовані пошкодження житлових будинків, руйнування та пожежі у багатоповерхівках, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок атаки у Дніпровському районі займання в нежитловій будівлі. У Печерському районі на одній локації горять автомобілі, за іншою адресою пожежа у житловому будинку", — написав Ткаченко.

Протягом наступних двох годин Ткаченко надава оновлення щодо завданої "Шахедами" шкоди місту:

у Деснянському районі ворожий БпЛА впав на дах багатоповерхівки, а за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів. Також зафіксовано займання на території торговельного центру;

у Дніпровському районі частини БпЛА пошкодили багатоповерхівку, сталось займання в одній з квартир. На ще одній локації в районі — пошкодження даху 3-поверхового будинку. Також пошкоджено незаселений приватний будинок;

в Дарницькому районі внаслідок атаки росіян зафіксовано займання в житловому будинку на рівні 9-10 поверхів.

Водночас у мережі з'вились відео з моментом удару безпілотника по житловій багатоповерхівці Києва.

На момент публікації матеріалу було відомо вже про чотирьох потерпілих та одну загиблу від ворожої атаки на столицю.

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що масована атака ворожих ударних БпЛА на Київ триває.

Нагадаємо, пізно ввечері 8 січня РФ вдарила по Україні балістикою, а потужні вибухи пролунали у Львові.

У цей же день ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу "Іскандерами".