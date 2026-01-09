Масована атака РФ на Київ: райони поринають у темряву, почались проблеми з водою (відео)

У ніч на 9 січня російські окупаційні війська завдають масованого удару "Шахедами" по Києву, через що деякі райони залишаються без світла у тотальному блекауті.

У столиці багато пошкоджених житлових будинків, а також є загиблі, повідомив міськйи голова Києва Віталій Кличко.

"Загинули в столиці четверо людей. Постраждали 13. Вісім постраждалих медики госпіталізували (з них трьох — медпрацівників)", — написав Кличко.

Він уточнив, що серед загиблих один — це також медпрацівник. Мер Києва підкреслив, що у місті з'явились проблеми з електрикою та водопостачанням.

"Внаслідок масованої ракетної атаки ворога та спричинених пошкоджень критичної інфраструктури в Києві наразі перебої з водопостачанням", — зазначив Кличко.

Місцеві телеграм-канали поширили відео, на яких зафіксований момент відключення світла у різних райнах Києва.

Відео дня

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко надав інформацію щоо інших руйнувань, завданих росіянами:

у Шевченківському районі росіяни атакували цивільний обʼєкт;

у Деснянському районі ворожа ціль впала на території оздоровчого закладу;

у Дарницькому районі падіння цілі на відкритій території. Вибиті вікна в житловій будівлі;

у Дніпровському районі влучання в нежитловій забудові, а також зазнав пошкоджень приватний житловий будинок.

За даними Ткаченка та на момент публікації матеріалу було відомо про 16 постраждалих. Обстріл міста тривав.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня ЗС РФ запустили у бік України десятки "Шахедів", значна частина з яких атакували Київ.

Цієї ж ночі РФ вдарила по Україні балістикою, а потужні вибухи пролунали у Львові.