Загиблі, руйнування, відсутність світла, тепла і води: наслідки нічного удару ЗС РФ по Києву

Внаслідок масованої комбінованої російської атаки на Київ пошкоджені житлові будинки і обʼєкти критичної інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

У деяких районах столиці з'явились проблеми зі світлом та водопостачанням, повідомив міськйи голова Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням", — написав Кличко.

А в мережі оприлюднили відео, на яких зафіксований момент відключення світла у різних райнах Києва.

Згодом Кличко уточнив, що у столиці почались проблеми з водопостачанням та оприлюднив детальну інформацію щоо наслідків ворожої атаки по районах:

у Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БпЛА. Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Також внаслідок влучання уламків БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах;

у Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді. Крім того, пошкоджень зазнали територія торгівельного центру та санаторію;

у Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо;

у Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Відео дня

"На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади", — наголосив Кличко.

Проблеми з опаленням та рухом столичного метро

Водночас Київська міська державна адміністрація повідомила, що через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою

"Наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів", — зазначили в КМДА.

Там також зауважили, що через складну енергетичну ситуацію в Києві потяги метро на "червоній" лінії курсують зі змінами.

"Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна". Інтервал руху – 4:40-5:00 хв. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" — "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення", — йдеться у повідомленні.

Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях столичної підземки залишивс без змін.

За словами Віталія Кличка, наразі відомо про 4 загиблих та 19 постраждалих людей.

"14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали", — пояснив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня ЗС РФ запустили у бік України десятки "Шахедів", значна частина з яких атакували Київ та спричинили масова блекаути у місті.

Цієї ж ночі РФ вдарила по Україні балістикою, а потужні вибухи пролунали у Львові.