"Теория сумасшедшего". Путин ушел в параллельный мир, важно его оттуда достать

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Происходит этот термин со времен, когда президентом США был печально известный Ричард Никсон, единственный пока американский президент, досрочно ушедший в отставку (в результате начатой процедуры импичмента).

Считается, что в отношениях с СССР Никсон намеренно пытался создать себе образ непредсказуемого и импульсивного человека, способного, если что, и превентивный ядерный удар нанести. Считается также, что это сработало: в итоге при его правлении Америке и Союзу удалось достичь определенной "разрядки" на фронтах Холодной войны.

Наконец, считается, что с этого времени этот приемчик скосплеили вожди всевозможных стран-изгоев, в первую очередь Северной Кореи. И что размахивание ядерной бомбой помогает той же Северной Корее избегать, скажем так, слишком придирчивого внимания Запада: кто их знает, тех психов, лучше не связываться.

Современная Россия как будто действительно управляется этаким коллективным "сумасшедшим". Это кажется очевидным из постоянных фантастических, причем все более фантастических заявлений тамошних бонз на внешне- и геополитические темы.

Ну, "засилье нацистов" в Украине, европейцы, которые из-за антироссийских санкций доедают за домашними животными, боевые летучие мыши, комары и гуси — перечень длинный.

Вопрос в том, как упомянутые бонзы сами отдают себе отчет в маразматичности, если не в шизофреничности собственного поведения.

Типичный прием российской пропаганды последних лет так 15-ти, а то и 20-ти (четкую границу установить трудно, потому что все шло по восходящей) — так вот, типичный прием заключается во вбросе пропагандистских тезисов сначала через медиа, а затем — "подтверждении" этих тезисов официальными лицами. Под соусом "Вы ведь сами все знаете". И действительно: человеку, который уже долго слышит из телевизора о "распятом мальчике", кажется, что да, условный Путин (Бортников, Нарышкин, Матвиенко и даже, прости господи, Медведев) говорит общеизвестные вещи. Мы все сами все знаем!

Классический пример — слова Путина на вчерашней встрече с членами совета по правам человека при себе, то есть при президенте России. Украинские медиа в массе своей эти слова опустили, а мне кажется, зря.

Конечно, когда российская пропаганда говорит об этих "расстрелах перед строем", никаких фактов она не приводит. Все идет по старыми лекалам: сначала тезис озвучивают какие-нибудь гости ток-шоу какой-нибудь Скабеевой, потом об этом начинают, как о свершившемся факте, говорить ведущие этих ток-шоу, ну, и, наконец, все цементирует кто-нибудь из верхушки. В данном случае — лично Владимир Вадимирович.

Геббельс не зря говорил, что люди охотно верят в максимально безумную ложь. Это был никакой не афоризм, как его часто воспринимают.

Если такая ложь исходит от авторитетного для аудитории источника, у этой аудитории, как правило, незаметно выключается критическое мышление — именно потому, что "ну не могут же такие солидные люди аж так соврать! Наверное, что-то в этом все-таки есть!"

Но вернемся к вопросу, осознают ли реальность те, кто транслирует эти месседжи. Вопрос этот действительно имеет большой вес.

Одно дело, если речь идет о практике "madman theory". Совсем другое дело — если и пропагандисты, и, главное, вожди, сами того не заметив, погружаются в ими же созданные параллельные миры.

Наука психология указывает, что шансы на это очень и очень велики. Любому человеку чисто психологически непросто годами или десятками лет выстраивать вокруг себя вселенную лжи и одновременно сохранять адекватные представления о мире реальном. От этого наступает когнитивный диссонанс. В итоге такой человек рано или поздно, в той или иной степени, начинает и сам верить в собственные выдумки. Чем дальше — тем больше.

В случае Путина и Ко имеем — к сожалению — достаточно убедительные свидетельства, что с ними именно так и произошло. Идиотское (к нашему счастью) февральское наступление на Киев длиннющими колоннами, которые — и это главное — везли в обозе парадную форму и дубинки и амуницию для разгона протестов, было классическим проявлением такой неадекватности.

Российские командиры действительно верили в условное "взятие Киева за 72 часа" и в то, что большинство населения промолчит, а то и будет приветствовать "освободителей". Речь идет не только о военном командовании — обо всех, вплоть до Кремля.

Все это не может не вызывать тревоги. Скажем, на той же вчерашней встрече Путин заверил, что Россия никогда не нанесет ядерный удар первой, но непременно отреагирует на факт пуска ракет потенциальным противником.

Если это проявление "madman theory" — о'кей. Но если мы имеем дело с коллективным шизоидом, то что помешает ему/им нанести удар, солгав подданным, что коварный враг уже запустил свои ракеты?

Автор совсем не ставит цели нагнать страха или чего-либо. Но, возможно, мы должны осознать: нам же безопаснее считать, что мы имеем дело с полностью и совершенно неадекватными людьми. Что это не обычная конвенционная война, которая заканчивается переговорами и перемириями. По крайней мере, до тех пор, пока в Кремле не окажутся люди, способные демонстрировать хоть какую-то адекватность реалиям.

И главное здесь — максимально донести этот тезис как до наших западных партнеров (а в идеале — и их избирателей), так и до наших же сограждан. Многие из них все еще относятся к этой войне как к какому-то недоразумению, которое рано или поздно должно исправиться.

Нет — в шизоидной "логике" все происходящее неизбежно. И, как уже сказано, следует учитывать такой вариант просто, чтобы не повторить ошибки наших врагов, которые элементарно не понимали, с чем и с кем имеют дело.

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