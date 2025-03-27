Не заманять додому: як вплине на українських біженців перемир'я на війні РФ, — The Economist

Після оголошення режиму припинення вогню з України можуть виїхати 500 тисяч чоловіків, написали журналісти.

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Європейський Союз не діятиме як Сполучені Штати Америки, тому не скасовуватиме захист для українських біженців. Тим часом громадяни України, які виїхали за кордон через російське вторгнення, побоюються вертатись навіть після завершення війни. Про те, чому біженці можуть назавжди лишитись в Європі, написало видання The Economist.

Видання звернулось до дослідження Центру економічної стратегії (CES), яке спитало українців, чи планують вони вертатись додому. З'ясувалось, що кількість людей, які хотіли б повернутись, досягає 48%. Ці результати в півтора раза менші, ніж у 2022 році (78%). Респонденти пояснили, що беруть до уваги не лише сам факт завершення війни, а й те, як саме вона завершиться. На сьогодні ясно, що Україна не матиме захисту НАТО і не стане членом ЄС. При цьому п'ята частина країна лишиться в окупації. З огляду на це припинення вогню не викликає в людей особливої довіри, написало The Economist.

"Багато українців побоюються, що Росія незабаром знову нападе", — підсумовується у статті.

Ще одне питання, якого торкнулось видання, — додатковий вплив призупинення бойових дій на демографію. Через режим припинення вогню з України може виїхати 500 тис. чоловіків, написало The Economist.

"Оскільки це було б катастрофою для українського ринку праці та для його здатності захищатися, країна вагатиметься пом’якшувати обмеження", — пояснили журналісти.

У статті також описали ситуацію з тимчасовим захистом ЄС та становищем українців. У Європі на сьогодні перебуває 4,2 млн громадян України і ЄС, швидше за все, продовжить цей статус у березні 2026 року. Рівень безробіття відрізняється від країни до країни. Наприклад, у Польщі зайняті 67% біженців і це, переважно, жінки з дітьми. В Німеччині — 43%, в Іспанії та Італії — ще нижче. Жінки працюють на низькокваліфікованих роботах, але не бачать майбутнього в Україні, ідеться у статті.

"Навіть якщо війна закінчиться зараз, вона почнеться знову. За таких обставин яка мати захоче забрати свого сина в Україну", — навели журналісти думку українки, який не бажає "грати в азартне майбутнє з двома дітьми".

Українські біженці — деталі

Зазначимо, у лютому 2025 року Фокус писав про можливі зміни в статусі українських біженців в Німеччині. Видання DW пояснило, що зміни залежать від партій, які обираються до Бундестагу. Зокрема, частина політичних сил хотіли б збільшити інтеграцію жінок з України, а для цього — зменшити соціальну допомогу.

Нагадуємо, дані Євростат показали, що українські біженці, які перебувають в Польщі, намагаються виїхати в іншу країну.