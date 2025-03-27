Не заманят домой: как повлияет на украинских беженцев перемирие на войне РФ, — The Economist

После объявления режима прекращения огня из Украины могут выехать 500 тысяч мужчин, написали журналисты.

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Европейский Союз не будет действовать как Соединенные Штаты Америки, поэтому не будет отменять защиту для украинских беженцев. Между тем граждане Украины, которые выехали за границу из-за российского вторжения, опасаются возвращаться даже после завершения войны. О том, почему беженцы могут навсегда остаться в Европе, написало издание The Economist.

Издание обратилось к исследованию Центра экономической стратегии (CES), которое спросило украинцев, планируют ли они возвращаться домой. Выяснилось, что количество людей, которые хотели бы вернуться, достигает 48%. Эти результаты в полтора раза меньше, чем в 2022 году (78%). Респонденты объяснили, что принимают во внимание не только сам факт завершения войны, но и то, как именно она завершится. На сегодня ясно, что Украина не будет иметь защиты НАТО и не станет членом ЕС. При этом пятая часть страны останется в оккупации. Учитывая это, прекращение огня не вызывает у людей особого доверия, написало The Economist.

"Многие украинцы опасаются, что Россия вскоре снова нападет", — подытоживается в статье.

Еще один вопрос, которого коснулось издание, — дополнительное влияние приостановления боевых действий на демографию. Из-за режима прекращения огня из Украины может выехать 500 тыс. мужчин, написало The Economist.

"Поскольку это было бы катастрофой для украинского рынка труда и для его способности защищаться, страна будет колебаться смягчать ограничения", — пояснили журналисты.

В статье также описали ситуацию с временной защитой ЕС и положением украинцев. В Европе на сегодня находится 4,2 млн граждан Украины и ЕС, скорее всего, продлит этот статус в марте 2026 года. Уровень безработицы отличается от страны к стране. Например, в Польше заняты 67% беженцев и это, преимущественно, женщины с детьми. В Германии — 43%, в Испании и Италии — еще ниже. Женщины работают на низкоквалифицированных работах, но не видят будущего в Украине, говорится в статье.

"Даже если война закончится сейчас, она начнется снова. При таких обстоятельствах какая мать захочет забрать своего сына в Украину", — привели журналисты мнение украинки, который не желает "играть в азартное будущее с двумя детьми".

Украинские беженцы — детали

Отметим, в феврале 2025 года Фокус писал о возможных изменениях в статусе украинских беженцев в Германии. Издание DW объяснило, что изменения зависят от партий, которые избираются в Бундестаг. В частности, часть политических сил хотели бы увеличить интеграцию женщин из Украины, а для этого — уменьшить социальную помощь.

Напоминаем, данные Евростат показали, что украинские беженцы, которые находятся в Польше, пытаются выехать в другую страну.