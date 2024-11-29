Украина на пороге демографического коллапса: эксперт о том, что может спасти ситуацию

Полномасштабное вторжение привело к выезду миллионов граждан за границу. Демографы пугают жуткими сценариями и бьют тревогу, поскольку Украина может потерять целое поколение, которое останется после войны в Европе. Фокус выяснил, как украинская власть может вернуть вынужденных мигрантов и их семьи домой.

Сокращение численности населения в Украине является устойчивым трендом, который начался задолго до войны. Но полномасштабное вторжение России в несколько раз ускорило демографический кризис. Если в начале войны количество населения оценивалось в 42 миллиона человек, сейчас, по разным оценкам, в Украине проживает от 28 до 35 миллионов человек. На 3-й год полномасштабной войны ситуация только ухудшилась: Украина страдает от потерь на фронте и новой волны выезда граждан за границу, которые не видят в стране будущего. Фокус поговорил с директором Центра экономического восстановления Кириллом Криволапом о путях решения демографического кризиса и как способствовать возвращению украинцев из-за рубежа.

Как Украина может вернуть беженцев и что для этого нужно?

Возвращение беженцев это острая проблема, от которой на прямую будет зависеть послевоенное будущее Украины. По оценкам исследования экспертов Центра экономического восстановления и ОО EasyBusiness, невозвращение вынужденных мигрантов будет стоить Украине $113 млрд недополученного ВВП за 10 лет. Как результат — недополучение около $45 млрд налогов за этот период.

"Около трети вынужденных мигрантов, которые возвращаются, называют основной причиной возвращения "тоску по дому". Объяснений может быть несколько, мое личное мнение — в Украине ты можешь быть кем-то, в отличие от статуса чужака за рубежом. Думаю, люди это чувствуют. Также, безусловно, серьезное влияние на желание вернуться имеют социально-экономические факторы: проживание в общежитиях или временном жилье, дистанционное трудоустройство в Украине, уход за детьми, низкий доход в странах пребывания и незнание языка", — объясняет господин Криволап.

Женщины трудоспособного возраста с высшим образованием составляют наибольшую долю вынужденных мигрантов. Их, по словам эксперта, возвращать будет труднее всего.

"За эти более 1000 дней вынужденного пребывания за границей они трудоустроились, или создали собственный бизнес", — сказал Криволап.

Наибольшей мотивацией для возвращения для них будут лучшие условия для жизни, обучения детей и развития бизнеса в Украине. Те же проблемы, которые Украина имела и до полномасштабного вторжения.

Среди других шагов, которые будут побуждать беженцев вернуться, Криволап называет такие пункты:

возможность для украинских детей обучения дистанционно;

упрощение вида на жительство для иностранцев, которые женаты на украинцах;

множественное гражданство;

оказание помощи в получении услуг ВПЛ.

Дистанционное обучение для украинских детей за рубежом важно, поскольку это сохранит связь детей с украинской культурой и будет побуждать их поступать в украинские вузы: "В большинстве европейских вузов обучение обычно стоит дороже для иностранцев. Диплом из украинских школ позволит нашим детям получить высшее образование в Украине".

Другой важной проблемой, о которой говорит Криволап, является упрощение условий пребывания в Украине для иностранцев. За 3 года войны в Украине и за ее пределами появилось много интернациональных браков, но бюрократические процедуры затрудняют получение разрешения иностранцев на проживание. Криволап также отмечает необходимость внедрения множественного гражданства, поскольку это поможет удержать связи с диаспорой и расширит украинское культурное влияние за рубежом.

Еще одним шагом, который поможет Украине вернуть вынужденных мигрантов, является помощь в получении статуса ВПЛ и обеспечение сопровождения с момента пересечения границы для этого.

"Это касается тех вынужденных мигрантов, которые выехали из оккупированных или опасных мест и теперь в Украине будут вынуждены искать новый дом", — уверен Криволап.

Эксперт также отмечает, что возвращение беженцев должно быть добровольным: "Наши люди, возвращаясь в Украину по собственному желанию и с четкой целью возвращения, привезут полученные в европейских странах навыки и опыт". Это позволит Украине модернизировать экономику, создавать более конкурентный продукт и развить демократию.

Нужно ли создание отдельного министерства, которое будет заниматься вопросом возвращения беженцев?

Ответ Криволапа — да:

"Можно по-разному относиться к идеям создания нового министерства или агентства по возвращению, но это факт — это новое направление потребует специалистов, которые будут фокусироваться на возвращении украинцев домой и удержании связей с теми, кто пока не возвращается. Условно, приходить на работу, заваривать кофе и заниматься только этим. Израиль уже давно идет по этому пути", — ответил эксперт.

Если же говорить о том, может ли Украина вернуться к довоенному уровню демографии, то здесь однозначного ответа нет. Не известно, когда закончится война, какими будут гарантии безопасности, сколько украинцев вернется из вынужденной миграции, а сколько наоборот выедет и тому подобное.

Здесь важен математический показатель: для обеспечения воспроизводства поколений каждая украинка должна родить 2,15 ребенка. Существуют базовые факторы, которые будут побуждать людей желать иметь по 2-3 детей в семье. Это безопасность, высокий уровень жизни, а также условия для развития, образования, работы и реализации.

Нужны ли Украине иммигранты из третьих стран для преодоления демографического кризиса?

Криволап здесь приводит оценки исследования экспертов Центра экономического восстановления и ОО EasyBusiness. Они определили, что Украине, для того, чтобы быть экономически устойчивой и восстанавливать ВВП ежегодно на 5-7%, к 2030 году не будет хватать от 3 до 4,5 млн рабочих рук. Это означает, что к 2030 году 2 млн граждан Украины выйдут с рынка труда из-за старения, недостаточного количества молодежи, миграционных процессов и тому подобное. Поэтому в этом направлении однозначно нужно делать изменения. Сейчас эксперт видит несколько путей решения проблемы.

Криволап называет три основных варианта выхода:

экономическая инклюзия — привлечение к рынку труда тех категорий, которые исторически вовлечены меньше (люди с инвалидностью, женщины, "серебряное поколение" и т.д.);

повышение производительности труда (в том числе путем инвестиций и технологий);

привлечение иностранных рабочих.

Криволап отметил, что чем эффективнее раскроют первые два направления, тем меньше будет потребности обращаться к третьему. В Украине традиционно существует подход сохранения рабочих мест для украинцев. Однако, по его словам, проблема заключается в том, что в Украине будет меньше украинцев, чем рабочих мест, необходимых для восстановления, которое будет массовым и беспрецедентным.

Украина, по мнению Криволапа, может привлечь к восстановлению специалистов из Европы и восточных стран, но для этого нужно увеличение промышленного прибыльного международного бизнеса. То есть интеграция украинской экономики в мировую и привлечение в страну инвестиций.

"Украина имеет возможности для ниаршоринга, для восстановления энергетики, возможности связанные с перемещением производства из Азии в приграничные украинские регионы. Но с инвестициями в Украине всегда было плохо. Кроме рисков, связанных с войной, мешает привлечению инвестиций ситуация с верховенством права и бизнес-климатом. Защита прав собственности. Работающие суды. Отсутствие коррупции в правоохранительных и проверяющих органах. Без этого устойчивость бизнеса не сохранится, а восстановление просто не произойдет", — пояснил Криволап.

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