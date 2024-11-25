Выбирают оккупацию вместо жизни в Украине: почему переселенцы возвращаются на ВОТ

Ирина Верещук уверяет, что массового возвращения ВПЛ на оккупированные территории не происходит, более того, власть для переселенцев делает то, что обещает. Однако в 2023 году программой еОселя смогли воспользоваться не более 200 переселенцев. Фокус выяснил, почему власти закрывает глаза на одну из главных проблем общества.

В Украине существует проблема, когда переселенцы покидают относительно безопасные районы и возвращаются в оккупацию. По словам бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, он не знает ни одного человека, который вернулся на ВОТ по собственному желанию.

"99% людей (с которыми Тука общался, — ред.) возвращаются, потому что они не смогли настроить нормальную жизнь на территории, которая контролируется центральной властью. Это касается и проживания, и работы, и воспитания детей. Практически весь спектр социальных вопросов остается нерешенным", — сказал Георгий Тука.

Переселенцы возвращаются под оккупацию?

Нардеп, член комитета Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко в интервью "Укринформу" отметил, что на ВОТ вернулись около 150 тысяч переселенцев.

"Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. При этом каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. По моему мнению, это ужасные цифры", — сообщил Ткаченко.

Вскоре нардеп опроверг свое заявление о количестве переселенцев, которые вернулись в оккупацию, и назвал его своим "необоснованным и эмоциональным предположением". Он отметил, что есть случаи, когда украинцы ездят на оккупированные территории, однако "речь отнюдь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

Однако еще в конце октября в комментарии Фокусу Ткаченко утверждал, что количество лиц, вернувшихся на подконтрольную РФ территорию превышает 150 тысяч и увеличивается с каждым месяцем.

В свою очередь вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что нет никакой подтвержденной статистики по количеству ВПЛ, которая возвращается на ВОТ. Более того, она подчеркнула, что Украина для переселенцев делает то, что обещает.

"Возможно, этого недостаточно, но у нас идет война, и ресурсы государства ограничены. Впрочем, это не является причиной ехать во вражескую оккупацию. Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи. Да, государство не может подарить всем переселенцам по квартире. Но временное жилье есть. Да, мы не можем каждому переселенцу дать такую же работу за такие же деньги, как было. Потому что мы на войне. Но для тех, кто хочет работать, работа есть", — сказала Верещук.

Выбирают жить под оккупацией: почему так происходит

По словам Георгия Туки, переселенцы возвращаются в оккупацию, потому что не могут обустроиться на территории, которая контролируется центральной властью. Он отметил, что власть не имеет достаточно ресурсов, чтобы способствовать адаптации людей.

"Если мы не имели возможности решить этот вопрос в 2015-17 годах, хотя острота вопроса была гораздо меньше, чем сейчас, то я могу искренне сказать, что мне неизвестен опыт любой страны мира, которая могла бы решить подобный вызов в короткий срок", — говорю Фокусу Тука.

Он отметил, что вопрос решения этой проблемы является сложным и комплексным, и требует огромных финансовых вливаний. В частности, речь идет не просто о строительстве жилья, а создании рабочих мест. Тогда как переселенцы увеличивают нагрузку на медицинские учреждения, магазины, школы, детские сады.

"Например, в населенном пункте было 15 тысяч населения, а потом приехали люди с оккупированных территорий, их условно стало 600 тысяч. Разумеется, увеличивается нагрузка на инфраструктуру этого города", — пояснил Тука.

Многое способствует нелегкому выбору — возвращаться туда, откуда люди были вынуждены бежать, считает глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Нерешительность государства в отдельных вопросах толкает этих людей делать подобный выбор. Семьи переселенцев не имеют возможности купить жилье в тех общинах, которые они выбрали в качестве нового дома. Не имеют возможности воспользоваться программой еВідновлення в случае, если их разрушенное жилье находится на временно-оккупированных территориях. Не имеют возможности найти на новом месте жительства работу, отдать ребенка в школу, детский сад, стать на учет у семейного врача", — говорит Фокусу Шуляк.

Эти моменты заставляют переселенцев возвращаться домой, надеясь, что там будет проще. Впрочем, как показывает практика, программы, которые обещает оккупационная власть для тех граждан, которые возвращаются, не работают. Все остается только на уровне обещаний. По словам Шуляк, это происходит и с программой компенсаций за разрушенное жилье, так и с якобы доступной ипотекой, которая является аналогом нашей еОселя.

Эксперт по социальной и экономической политике, экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко напоминает Фокусу, что беженцы начали возвращаться на оккупированные территории не сегодня и не вчера. Он отметил, что за 2,5 года Украина столкнулась с новой волной вынужденной внутренней миграции, однако в этом направлении ничего не сделано, кроме ужесточения требований к получению социальной помощи для ВПЛ.

По его словам, правительство начало забирать помощь у переселенцев, которую предоставляло на решение жилищных проблем, ведь "люди трудоспособного возраста должны были бы уже найти работу и самостоятельно решать свои проблемы".

"Вот в этой фразе лежит ключевая проблема, что Министерство социальной политики не понимает элементарных вещей, что даже устроившись на работу, сегодня вынужденный переселенец не решает жилищный вопрос, он не может приобрести или снять приличное жилье, потому что уровень заработных плат в Украине не позволяет это делать. И когда вы у человека забираете социальную помощь, фактически вы его толкаете на две вещи — либо возвращаться обратно на оккупированные территории, что происходит, потому что там у человека есть хотя бы жилье и какие-то возможности где-то устроиться, или бежать, искать пути выезда за пределы Украины в страны ЕС, где помогают с жильем, работой, учебой", — пояснил Розенко.

Он отметил, что сегодня ключевым для вынужденного переселенца является наличие жилищных условий. Розенко считает, что людям нужно дать нормальную денежную помощь, чтобы те снимали себе жилье. Также необходимо снять ограничения, в частности, для людей трудоспособного возраста, чтобы те быстрее адаптировались к новым условиям.

Жилье и интеграция: как власти должны помогать переселенцам

По словам Елены Шуляк, есть несколько моментов, которые надо как можно быстрее отработать. Речь идет, во-первых, о расширении еВідновлення на временно-оккупированные территории. Во-вторых, найти возможность для увеличения финансирования программы.

"На 2025 год в госбюджете выделили для нее только 4 млрд гривен. А это почти втрое меньше необходимой суммы. Но варианты для финансирования есть — мы можем перенаправить на нее часть местных бюджетов и продолжаем вести переговоры с международными партнерами, которые уже предоставлять под это средства", — говорит Шуляк.

В-третьих, пересмотреть условия программы еОселя для ВПЛ — что она стала для них доступной. Речь идет об уменьшении для них процентной ставки с 7% до 3%, а также об уменьшении первого взноса с 20% до 15%. Из-за нынешних — неподъемных, условий в 2023 году Оселей смогли воспользоваться не более 200 переселенцев.

"Важно, что для этих изменений не требуется отдельное законодательство. Это возможно решить на уровне подзаконных актов, то есть нужно только соответствующее решение Правительства. Одну из наших рекомендаций, которую мы сформулировали по итогам инициированных Комитетом публичных консультаций, Кабмин все же учел. Речь идет о возможности для переселенцев покупать жилье в возрасте до 10 лет, тогда как раньше их ограничили жильем до 3 лет. То есть, новостройки, которые по карману далеко не всем", — продолжает Шуляк.

Но даже всех этих попыток улучшить жизнь ВПЛ — пока недостаточно.

Одним из главных моментов также является содействие интеграции в принимающие общины. К сожалению, некоторые общины все еще относятся к переселенцам как к временному явлению.

"Человеческий капитал — один из важнейших пунктов нашего восстановления и нашей государственности. Поэтому нам нужно заботиться о нем. В частности, решение жилищного вопроса переселенцев будет способствовать этой интеграции. Громады, которые относятся к переселенцам как к полноценным, а не временным жителям, благодаря ВПЛ справедливо могут рассчитывать на развитие, поскольку оседлость переселенцев означает больше налогов в местные бюджеты. Поэтому нам нужно создавать для них эффективные возможности — налоговые преференции для запуска собственного дела, возможность приобрести жилье, возможность устроить детей в школы, садики, иметь работу с достойной оплатой труда и т.д.", — говорит Шуляк.

Возвращение людей на ВОТ: последствия для Украины

Георгий Тука считает, что в таком случае Украина теряет людей, в первую очередь речь идет о проукраински настроенных. Также уничтожается репутация страны из-за неспособности позаботиться о собственных гражданах. Он отметил, что люди знают о проблемах и отсутствии поддержки со стороны государства, а потому все меньше и меньше оставляют потенциально опасные населенные пункты, чтобы пытаться найти убежище на территории центральной власти.

Розенко соглашается, что таким образом Украина теряет кадровый потенциал, тогда как сейчас страна находится в демографическом кризисе. Он рассказал, что после окончания войны придется отстраивать Украину, придут инвестиции. По его словам, люди будут превращать эти инвестиции в благосостояние и развитие страны.

"Для инвестора первый вопрос — это легкость ведения бизнеса и условия, которые созданы в стране, но второй, один из самых главных, — это люди. Кто будет работать? Где взять людей? Нельзя терять людей", — подчеркнул эксперт.

С этим мнением соглашается и Елена Шуляк. По ее словам, человекоцентричность — это основа демократической государственности Украины. Соответственно, не заботиться об интеграции людей — это ставить под угрозу многие процессы для развития и восстановления страны.

Напомним, в пресс-службе Минреинтеграции сообщили, что в Украине для переселенцев предусмотрена специальная поддержка. Так размер помощи зависит от категории перемещенных лиц.

Ранее в Минсоцполитики отметили, что переселенцы могут потерять право на выплаты на проживание в случае переезда. Для того, чтобы этого избежать, нужно стать на учет.