Выразила в 8,5 раз меньше: Польша заработала на украинских беженцах $85 миллиардов, — ООН

Украинские беженцы в Польше в течение трех лет пребывания увеличили валовой внутренний продукт этой страны на более 320 млрд злотых (или 85 млрд долл. по сегодняшнему курсу Нацбанка). При этом расходы поляков на помощь Украине на войне составили всего лишь 2,3 млрд долларов, выяснили аналитики.

Related video

10 июня на портале Организации объединенных наций (ООН) опубликовали отчет аудиторской компании Deloitte, в котором говорилось о влиянии украинских беженцев на экономику Польши. В отчете указано, что ВВП этой страны рос каждый год, начиная с 2022. В первый год российско-украинской войны речь шла о "плюсе" 1,5%, рассказали на портале "Обозреватель". В следующем году — на 2,2%, а в 2024 году — на 2,7%. Аналитики объяснили, что Польша заработала на украинцах миллиарды, потратив в десятки раз меньше.

С 22 февраля 2022 года по 10 июня 2025 года расходы Польши составляли:

на гуманитарную и военную помощь Украине — 9,2 млрд злотых (или 2,3 млрд долл.);

на различные программы помощи беженцам — 31,1 млрд злотых, установили на портале Texty.

То есть суммарные расходы на Украину — 40,3 млрд злотых (то есть около 10 млрд долл.).

Прирост ВВП Польши за это же время — 328,6 млрд злотых, то есть 85 млрд долл. Простой подсчет показывает, что в течение трех лет войны поляки потратили на украинцев в 8,5 раза меньше денег, чем заработали.

Кроме того, только в 2024 году ВВП, сгенерированный благодаря украинцам, составил 25 млрд долл. То есть прирост одного года покрывает суммарные трехлетние расходы.

В отчете ООН приведены также данные о росте государственного бюджета Польши:

2022 год — на 2%, то есть "плюс" 25 млрд злотых;

2023 год — на 2,75%, то есть на 39,1 млрд злотых;

2024 год — на 2,94%, то есть на 47 млрд злотых.

Аналитики Deloitte объяснили, что положительное влияние украинцев на экономику Польши — это следствие появления новых рабочих рук, уплаты налогов и социальных взносов, а также вливания средств, которые привезли (и везут) беженцы. В отчете привели инфографику, созданную на основе текущих данных и прогнозов Минфина Польши. Верхний график — рост ВВП с украинскими беженцами на 30%, нижний — без их вклада в экономику (рост на 25%).

Украинские беженцы в Польше — как растет ВВП с 2022 по 2030 год Фото: пресс-служба ООН

Украинские беженцы в Польше — детали

Отметим, Фокус описал о презентации отчета ООН о влиянии украинских беженцев на экономику Польши, который состоялся 10 июня. Представитель УВКБ ООН Рафал Костжинский во время пресс-конференции заявил, что поляки "устали" от помощи Украине, поэтому аналитики решили "развеять некоторые мифы". Среди прочего, он пояснил, что появление украинцев изменило польскую экономику. По словам представителя ООН, экономика стала более "специализированной и продуктивной", при этом поляки не потеряли работу, а общая занятость даже выросла.

Напоминаем, в марте медиа The Economist проанализировало, как повлияет возможное перемирие на украинских беженцев. Между тем в июне на выборах в Польше победил кандидат, выступающий против членства Украины в ЕС.