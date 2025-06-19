Жодних пільг тим, хто повертається в Україну: демографка пояснила, чому це "червоні лінії"

Експертка Елла Лібанова наголосила, що Україна хоче повернути якомога більше людей, які виїхали. Однак вона переконана, що держава не має давати їм преференцій.

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"Ми хочемо повернути наших мігрантів з-за кордону, дуже хочемо. Якомога більше хочемо. Але не можна давати їм жодної преференції порівняно з тим населенням, яке всю війну провело тут", — заявила директорка Інституту демографії й соцдосліджень імені М.В. Птухи НАНУ в інтерв’ю для "LIGA.net" від 18 червня.

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Експертка назвала це "червоною лінією". Окрім того, вона підкреслила, що не можна створювати "національні анклави".

"Не можна цього робити! Ні в якому випадку", — заявила Лібанова.

Вона пояснила, що внутрішніх переселенців не можна компактно селити. За таких умов люди мимоволі концентруються на своїх проблемах, на тому, що їм не додала держава, що вона їх не захистила. Зі слів науковиці, можна поступово адаптуватись до змін, а можна зациклитись на проблемах.

"Ну а що робити? Так сталося. Ніхто спеціально цього не хотів робити, окрім агресора", — пояснила вона.

Лібанова розповіла, що побачила цю помилку у Грузії, коли там так розселили біженців з Абхазії. Спілкуючись між собою, люди обговорювали, як було добре там і як погано тут.

"Ці помилки не можна повторювати", — підсумувала експертка.

Нагадаємо, директорка інституту Елла Лібанова також пояснила, що українські біженці часто споживають російськомовний контент, який містить викривлену інформацію. Через це людям за кордоном ситуація в Україні здається "значно гострішою", і "заспокоїти" їх має суспільство.

10 червня в ООН оприлюднили звіт щодо впливу українських біженців на економіку Польщі. Аналітики з’ясували, що з 2022 року польський ВВП щороку ріс, країна заробила мільярди на українцях.